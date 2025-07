Astrología: 5 signos brillarán con fuerza tras la llegada de la Luna en Aries en julio 2025

Astrológicamente, Aries es un signo cardinal de fuego. Esto significa que empuja hacia el inicio de cosas nuevas, la toma de decisiones valientes y la eliminación de lo que ya no sirve. Cuando la luna transita por este signo, la emocionalidad se vuelve intensa, directa y a veces hasta explosiva. Es un tiempo ideal para iniciar algo, tomar el control y no mirar atrás. Pero cuidado: la misma energía que impulsa también puede provocar conflictos si no se canaliza con conciencia.