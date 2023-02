Atendió una mesa con 17 personas y no ocultó su enojo por la propina: "Para llorar"

Embed

“Les doy la cuenta, me dieron un fajito de propina. Diecisiete personas”, siguió, para luego mostró el dinero que le había quedado como retribución por su trabajo: “Dejaron a razón de $15 por persona”, reveló entre risas, para luego agregar, con ironía: “Me río porque si no me tengo que largar a llorar”.

Rápidamente, el video se viralizó, alcanzando miles de reproducciones y me gusta. Sin embargo, muchos usuarios no respaldaron las quejas de la moza.

Moza_propina.png

“No me parece que tengan que exigir esto, teniendo ya su sueldo por el trabajo que hacen. Si no habría que darles dinero a todos sin importar el dinero”, afirmó una usuaria. Otra, agregó: “Hay gente que ahorra todo el mes para ir a comer, estamos en Argentina, no es obligatoria la propina”.

Ante estos comentarios, la joven decidió responder a través de una serie de videos en los que afirmó que junto con sus compañeros coinciden en que las propinas son una ayuda extra. Lo recaudado, aseguró, les sirve para solventarse económicamente teniendo en cuenta sus magros salarios.

Y de paso, dejó un comentario sobre el gesto de los comensales a los que le tocó atender: “Tengo una teoría sobre ellos. Para mí, se quedaron en el tiempo. Quizás antes dejaban $20 y era bueno el número. Ahora no se actualizaron. Pero lo hacen con buena intención. En ese caso no me molesta porque muchos son amables, a mí me molesta cuando te tratan mal y encima no dejan nada”.