Bautista le confesó a Furia que vio su nominación y ella tuvo una tremenda reacción

“Ella quiso entrar por las parejas dentro de la casa, quizás con la de Nico y Flor, un poco con la de Mauro y la mía y ahora está tratando de hacerlo con Bauti", dijo Furia en la nominación,

Agregó: "Siento que la casa va a ir por el lado de Bauti también, pero jamás le daría un voto a Bauti porque sé lo que está siendo Constanza ahora, es entrar para traición para que para el afuera quede mal”.

“Este es un mensaje para Denisse ‘quedate tranquila que Bauti está recontra cuidado', pero bueno sabemos que quiere hacer quedar para el afuera como que acá adentro alguien traiciona a alguien y creo que ese jueguito es el más bastardo de todos”, concluyó.

Al verla, Bauti no lo podía creer así que tras la gala, la fue a encarar. “Te voy a contar algo, ya lo sé, vi tu nominación”, le dijo Bauti que luego le pidió tener un secreto con ella: “Tu nominación yo la vi en vivo y quería agradecerte lo que dijiste”, le dice mientras la abraza.

“Te lo digo siempre, te banco a muerte, te lo digo siempre, no soy mentirosa”, le replica Furia. “a mi me servís mucho más acá como jugador, vi cosas en ella que no están buenas”, le explica Furia, pero luego llega un grito desde afuera que hace que cambien de tema.

“Me alegra que hayas visto lo que dije”, indicó y aseguró que Coti esta haciendo eso apropósito y quiere hacerlo pasar como un traidor.