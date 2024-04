Catalina muy enojada con la producción de Gran Hermano por Furia: "Soy médica y..."

Y advirtió: "Se sigue, sí, pero hay que ser más rigurosos con el tema. Soy médica y hay cosas que a mí no me están copando".

En las redes, los fans de Furia le agradecieron a Cata su preocupación: "Gracias Cata, al fin alguien no se toma a juego una enfermedad que no es cualquier cosa y el mensaje horrible que se muestra en la tele tomándolo como si solo fuera un resfrío pasajero", comentó una usuaria de X (ex Twitter), mientras otro escribió: "Sí, tiene leucemia y en algún momento va a empeorar. Es así, no hay vuelta que darle. No sé por qué desde la producción lo minimizan como que no pasa nada".