Pergamino: faltaba plata en la casa de sus padres, puso una cámara y el ladrón fue el menos pensado

En cuanto al momento en el que se enteró del hecho, señaló: “Mi mamá estaba conmigo porque habíamos ido al supermercado aprovechando que estaba el partido (River - Boca), en ese momento me llegó la notificación al teléfono de la cámara de seguridad. Fue espantoso, porque no solamente veía donde estaba el faltante, sino que era mi pareja”.

La mujer aclaró que cuando colocó la cámara de seguridad, nunca imaginó que quien robaba era su pareja: “Puse eso ahí pensando en otra persona”. Esto último lo dijo en relación a la enfermera que va a cuidar a su padre, a quien debió pedirle disculpas por haberla inculpado.

“No lo encaré nunca, directamente me dirigí a fiscalía y primero hablé con mi abogada. No quería actuar a ciegas y en caliente, porque en caliente hubiese sido una discusión”, sostuvo.

La mujer denunció a su pareja por el robo

“Tuve cero contacto con él porque no hay una explicación válida”, remarcó, y sumó: “La denuncia en la fiscalía de Pergamino está en curso, se llegará a una mediación o se irá a un juicio”.

Sobre su vínculo con el acusado, con quien estuvo en pareja durante cuatro años, dijo que “era una persona encantadora, muy compañero y trabajador”, por lo que jamás pensó que este sería el desenlace de la historia.