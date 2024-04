Se sacaron chispas: feroz pelea al aire entre Coy, la hermana de Furia y Catalina de Gran Hermano

“Mirá Coy, yo no te voy a decir nada porque la verdad no me interesa”, respondió de manera contundente Catalina. Posteriormente, la puso en una situación incómoda y aclaró: “Solamente voy a decir esto y no voy a decir más nada porque yo sé muchas cosas y me las contó la propia Furia adentro de la casa”.

No obstante, la hermana de Juliana no dudó en desafiarla y contraatacó: “Contá todo. ¿Qué te pensás, que conocés más a mi hermana que yo?”.

“No me interesa exponer cosas bajas, ni loca. Yo no soy así, aunque no lo creas porque no me conocés”, contestó la doctora.

“¿Entonces para qué lo decís, Cata? Dale, andá a trabajar el amor propio que te va a venir bárbaro. Furia te puede enseñar de amor propio y de meditar y de hacer cosas lindas”, reiteró Coy.

Sin rodeos, Catalina indicó: “No me conocés Coy, cuando Furia te cuente lo que yo soy como persona afuera te vas a tener que callar la boca, besos”.

“Cata, yo sé lo que sos como persona. Nos lo mostraste a todos en la tele, así que… basta”, interrumpió Coy. “Seguí juntando la plata que votaron para entrarme al repechaje”, prosiguió Catalina.

Coy optó por responderle de manera sarcástica y expresó: “Escucho como un ruidito de mosca que anda ahí dando vueltas”. En ese momento, Gorostidi enfatizó: “A bancarla porque estoy acá. Me parece nefasto lo que hacés, perdón”.

“Reíte de la vida, Cata. ¡Qué embole que sos! Cata, necesitás un perro. Te sentís re tocada. Aguantá un toque, rajá de acá”, concluyó Coy, la hermana de Furia, quien quiso tener la última palabra. “¿Quién sos, Coy? ¿Quién sos?”, se cuestionó Catalina Gorostidi.

Gran Hermano: Virginia acorraló a Mauro con una pregunta picante sobre Furia

Virginia Demo es una mujer frontal. Cada vez que algo no le gusta o la incomoda, la humorista lo expone a viva voz en la casa de Gran Hermano. Lo mismo pasa con lo que piensa de sus compañeros de convivencia.

Este miércoles, los chicos fueron invitados a participar de un tribunal, en el cual sacaron trapitos al sol. A ella tuvo que estar en el rol de jueza y aprovechó la oportunidad para preguntarle a Mauro D'Alessio si entró en el reality con la idea de acercarse a Furia por su popularidad.

"¿Entraste con la estrategia de tratar de estar con Furia porque para vos es una jugadora fuerte y querías agarrarte?", lanzó Virginia. "No, en absoluto. Furia es una persona que acá me ayudó un montón... yo la quiero un montón. Yo también quiero ganar, quiero estar en la final, y el juego es el juego", explicó el

Pese a la respuesta del joven, la mujer de La Plata poco le creyó. Emma Vich, que también está cerca de Furia, no ocultó su cara de desaprobación ya que está convencido que Mauro siempre estuvo cerca de su amiga para sacar ventaja.