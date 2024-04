La importante decisión de Diego Martínez tras la durísima derrota de Boca en Brasil

Consciente de la importancia del próximo encuentro y con varios días por delante, Diego Martínez optó por otorgarle el viernes libre al plantel. A partir del sábado, el equipo comenzará a prepararse para el enfrentamiento contra Estudiantes, con el objetivo de asegurar un lugar en la final contra el ganador del duelo entre Argentinos y Vélez, programado para el domingo.

La contundente declaración de Diego Martínez, tras la derrota de Boca en Fortaleza: "Debemos..."

Tras la contundente derrota de Boca en Brasil, el entrenador Diego Martínez resaltó la eficacia del equipo rival durante el partido, el compromiso que mostró su propio equipo hasta el último momento y la importancia de buscar los nueve puntos restantes en el Grupo D.

En la conferencia de prensa post-partido, Martínez analizó la derrota: “Creo que el rival aprovechó los dos inicios del partido, del primer tiempo y del segundo, y eso le hizo marcar la diferencia. Obtuvo la ventaja. El equipo siguió con el plan, logró empatar y terminamos mejor el primer tiempo. Nos costó el inicio del segundo y Fortaleza aprovechó las oportunidades que tuvo. Esa diferencia fue demasiado amplia, pero rescato que el equipo buscó descontar hasta el último minuto y estos jugadores nos dieron la sensación que hasta podían ponerse en partido”.

Y agregó: “De cara a Estudiantes se trabaja de la misma manera, como hacemos semana a semana. Es un resultado que no queríamos, que no vinimos a buscar. En el balance, más allá de la diferencia y de que Fortaleza es un justo ganador, siento que pudo aprovechar mejor las aproximaciones que generó. Valoro el esfuerzo de los muchachos, el no rendirse nunca y el todo el tiempo estar en partido y lograr descontar. Lo que queda ahora es descansar y rápidamente, a partir de mañana, nuestra cabeza está puesta en el partido tan importante que tenemos con Estudiantes de La Plata”.

Por otro lado, Martínez destacó que a Fortaleza lo analizó en el inicio del Brasileirao, lo que fue el estadual y la Sudamericana, y añadió: "Es un equipo con mucho tiempo de trabajo, con muchas variantes en cuanto a formación y funciones, y lo que viene para nosotros es sacar los nueve puntos que nos quedan y a partir de ahí ver la situación. Si nos alcanza para clasificar primeros o segundos y jugar una ronda más”.