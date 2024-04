Alexis Quiroga tuvo un accidente y el Tucu López debió asistirlo de emergencia: el video

Tucu López curando a Alexis Quiroga antes de salir a escena - captura.jpg

En las imágenes puede verse al Tucu con guantes negros de látex haciéndole las curaciones correspondientes en la pierna de El Cone. “Para poder pegar el tajo hay que sacar los pelos que están ahí alrededor en la pierna”, explicó entonces el también locutor y bombero voluntario, motivo por el cual tiene conocimientos de primeros auxilios.

En tanto, Alexis había contado: “Antes de ir a hacer la función me corté con un fierro en casa, pero por suerte ya está ready. Pasando los pisos me corté con el cabo del palo. Como pude me curé y me fui”.

Así, aproximadamente fueron unos 10 minutos el tiempo que duró la limpieza y curación de la herida, de manera que Alexis pudo hacer la función, tal como estaba previsto.

El Conejo reveló la desubicada actitud de Romina Uhrig que lo hizo enojar y terminar con la amistad

El Conejo Alexis Quiroga estuvo invitado al piso de Intrusos, América Tv, en el mes de febrero y reveló las razones que derivaron en el final de su amistad con Romina Uhrig.

El ex Gran Hermano explicó que tuvo que ver con lo que contó Romina de él al ingresar a la casa en la actual edición del reality, donde contó que estaba aprovechando su soltería con varias mujeres.

"Con Romi tuve mucha relación y me alejé un poco. Cuando entró ahora a la casa de GH dijo cosas que no me gustaron y no compartía", se sinceró el Cone.

Y explicó: "Yo de mi casa viéndolo y diciendo: ‘somos amigos’. Y yo se millones de cosas de su intimidad y no me pondría a decirlo... Eso me re calentó".

"Me molestó y se lo dije. Yo considero que vos te podes equivocar en la vida y si viene y me dice me equivoqué, listo. Pero con esa soberbia de decir no fue así. Le dije está todo bien, no pasa nada", cerró firme el Conejo.