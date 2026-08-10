Adolf Silva de 28 años quedó cuadripléjico en un tremendo accidente con su bicicleta

Adolf Silva, de 28 años, sufrió una brutal caída durante una competencia extrema y el impacto le provocó una grave lesión en la médula espinal.
Todo ocurrió en segundos: la maniobra que dejó a Adolf Silva de 28 años parapléjico. Miralo.
Todo ocurrió en segundos: la maniobra que dejó a Adolf Silva de 28 años parapléjico. Miralo.
Adolf Silva, de 28 años, sufrió una brutal caída durante una competencia extrema y el impacto le provocó una grave lesión en la médula espinal.
Lo que debía ser otra demostración de destreza y adrenalina terminó convirtiéndose en el momento que cambió para siempre la vida de Adolf Silva. El ciclista español sufrió un impactante accidente durante su participación en el Red Bull Rampage, una de las competencias más extremas del mundo, realizada en Utah, Estados Unidos.
Silva intentaba ejecutar una de las maniobras más arriesgadas de su descenso cuando todo salió mal. En medio del recorrido, intentó realizar un doble backflip y sufrió una violenta caída que terminó teniendo consecuencias devastadoras.
El fuerte impacto le provocó una grave lesión en la médula espinal que derivó en paraplejia. Las lesiones fueron: Fractura de vértebras (T2 y T3) con dislocación hasta T6, rotura de esternón y costillas, derivando en una lesión medular grave con pérdida de sensibilidad y movilidad desde el pecho hacia abajo
La noticia significó un golpe enorme para el mundo del ciclismo extremo. Silva había construido buena parte de su carrera alrededor de maniobras de enorme dificultad y descensos en los que el riesgo era parte permanente de la competencia. Pero aquella caída marcó un límite inesperado.
Después del accidente comenzó un largo proceso de rehabilitación, recuperación y adaptación a una nueva realidad. Lejos de esconder lo ocurrido, el deportista decidió compartir parte de ese camino y mostrar cómo atraviesa esta etapa.
Su historia también volvió a poner en primer plano los enormes riesgos que enfrentan quienes practican deportes extremos al máximo nivel, donde una maniobra que dura apenas unos segundos puede cambiar una vida para siempre.
Para Silva, aquel doble backflip ya no representa solamente un intento más dentro de una competencia. Es la maniobra que quedó marcada como un antes y un después en su vida.