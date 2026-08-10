Adolf Silva de 28 años quedó cuadripléjico en un tremendo accidente con su bicicleta

La noticia significó un golpe enorme para el mundo del ciclismo extremo. Silva había construido buena parte de su carrera alrededor de maniobras de enorme dificultad y descensos en los que el riesgo era parte permanente de la competencia. Pero aquella caída marcó un límite inesperado.

Después del accidente comenzó un largo proceso de rehabilitación, recuperación y adaptación a una nueva realidad. Lejos de esconder lo ocurrido, el deportista decidió compartir parte de ese camino y mostrar cómo atraviesa esta etapa.

Su historia también volvió a poner en primer plano los enormes riesgos que enfrentan quienes practican deportes extremos al máximo nivel, donde una maniobra que dura apenas unos segundos puede cambiar una vida para siempre.

Para Silva, aquel doble backflip ya no representa solamente un intento más dentro de una competencia. Es la maniobra que quedó marcada como un antes y un después en su vida.