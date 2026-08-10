En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Trends
Conmoción

Tragedia: su novia grabó con el celular los últimos segundos antes de ver desaparecer a Javier Cappi, de 32 años

“¿Dónde estás, gordito?”: el desesperante momento de la novia del kitesurfista Javier Cappi que grabó su muerte. Mirala.

Banner Seguinos en google DESK
Tragedia: su novia grabó con el celular los últimos segundos antes de ver desaparecer a Javier Cappi, de 32 años

Fernando Javier Cappi tenía 32 años, era instructor de kitesurf y conocía como pocos los riesgos de un deporte que practicaba con extrema rigurosidad. Sin embargo, en la laguna Setúbal, todo terminó de la manera más trágica. Su novia, que lo acompañaba desde la orilla, fue testigo de los últimos momentos y registró con su celular la escena que terminó convirtiéndose en el último video del deportista.

Leé también Lavarropas con olor a humedad: el truco casero para limpiar el tambor y eliminar los residuos
Lavarropas con olor a humedad: el truco casero para limpiar el tambor y eliminar los residuos

El accidente ocurrió el jueves 6 de agosto, alrededor de las 17, en la zona del paraje El Chaquito. Cappi había llegado desde Rosario para aprovechar las condiciones del viento y practicar kitesurf, una de sus grandes pasiones.

Como siempre, llevaba los elementos de seguridad correspondientes: casco, chaleco salvavidas y botas. Quienes lo conocían destacan que era especialmente cuidadoso y que no se arriesgaba cuando consideraba que las condiciones no eran adecuadas.

Pero ese día algo salió mal. Desde la orilla, su novia, Karina Moya, lo observaba y registraba sus movimientos con el celular. La joven, de 28 años, es una destacada exatleta, campeona argentina y sudamericana de lanzamiento de martillo, y actualmente también se dedica a la fotografía.

En medio de la filmación, comenzó a advertir que algo no estaba bien. “¿Dónde estás gordito? No te veo”, se escucha decir a la joven mientras intentaba seguirlo con la mirada. Poco después, la situación se volvió desesperante.

El casco amarillo de Cappi todavía podía distinguirse sobre el agua, pero luego el deportista desapareció de la superficie.

Según determinó posteriormente la autopsia, la causa de muerte fue asfixia por ahogamiento y no presentaba lesiones. Las circunstancias exactas que provocaron que quedara atrapado bajo el agua todavía son materia de investigación.

El cuerpo fue encontrado recién al mediodía del viernes, aproximadamente 20 horas después de la desaparición. Personal de la Prefectura Naval Argentina lo localizó a unos 15 kilómetros del lugar donde su novia lo había perdido de vista, en el canal de derivación, frente al Club Náutico El Quillá.

La tragedia generó todavía más conmoción entre sus amigos y colegas porque Cappi era considerado una de las personas más meticulosas con las medidas de seguridad dentro del ambiente del kitesurf.

Su amigo y también instructor, Facundo Ortega, aseguró que llevaba todo el equipamiento necesario. “Tenía todo el equipo de seguridad puesto: casco, chaleco, las botas”, sostuvo.

Diego Sixto, profesor de educación física y especialista en la disciplina, también participó de las tareas de búsqueda y conocía personalmente a Cappi. Según explicó, durante ese día se habían registrado fuertes ráfagas y olas de gran tamaño, aunque para el momento del accidente las condiciones habían mejorado.

Una de las hipótesis que manejan quienes conocen el deporte es que Cappi podría haber quedado enganchado con las líneas del kite y no haber logrado liberarse a tiempo. También se investiga la posibilidad de que elementos arrastrados por el río, como camalotes y ramas, hayan influido en el accidente.

El cuerpo fue encontrado con las botas todavía colocadas y el chaleco salvavidas debajo del traje de neoprene.

Más allá de la tragedia, quienes lo conocían recuerdan a Cappi por su vínculo con el deporte, el agua y también por su trabajo como instructor de tiro. Tenía una escuela de kitesurf y era una persona muy querida entre sus alumnos.

“Fernando era la persona más cariñosa que podías conocer, te daba esos abrazos interminables”, recordó Liliana Armando, madre de una de sus alumnas.

La mujer también destacó la manera en la que Cappi acompañaba a quienes aprendían con él. “Jamás se hubiera metido en el agua si no estaba seguro de lo que estaba haciendo. Si dudaba, no lo hacía”, contó.

La despedida de Fernando Javier Cappi se realizará este lunes a las 15 en la Basílica Nuestra Señora de Guadalupe, en Santa Fe.

Su última salida a la laguna terminó convirtiéndose en una tragedia y en un registro que nadie hubiera querido tener: el video que su novia grabó mientras lo veía practicar, sin imaginar que aquellas imágenes quedarían como uno de los últimos recuerdos de Fernando.

En pocas palabras

  • Tragedia en kitesurf: El instructor Fernando Javier Cappi, de 32 años, desapareció en la laguna Setúbal mientras practicaba.
  • Filmación de la novia: Su pareja grabó los últimos momentos, alertando con desesperación al notar su ausencia.
  • Investigación en curso: La autopsia reveló ahogamiento; se investigan las causas exactas de su desaparición bajo el agua.
Resumen generado por Thinkindot AI
Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Notas relacionadas
Qué se conmemora el 17 de agosto y qué pasará este año, ¿es feriado?
El ingrediente que ayuda a eliminar el óxido de las herramientas de jardín
Luto en Hollywood: murió Ben Jones a los 84 años, uno de los protagonista de una serie que marcó a generaciones

Últimas Noticias

Más sobre Trends

Más sobre Trends

Te puede interesar