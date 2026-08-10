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Se supo qué le ocultó Tini Stoessel a su papá: el principio de los conflictos

El día que Tini Stoessel se rebeló contra las reglas de su papá: el secreto que quedó perdido y ahora volvió a aparecer. Enterate.

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Se supo qué le ocultó Tini Stoessel a su papá: el principio de los conflictos

En medio de las versiones sobre el distanciamiento entre Tini Stoessel y sus padres, apareció una historia del pasado que vuelve a poner el foco sobre la relación de la cantante con Alejandro Stoessel. Una mujer vinculada a una particular decisión estética de la artista contó en redes cómo fue aquella situación y reveló un detalle que llamó especialmente la atención: el papá de Tini se habría enterado en pleno momento de la perforación.

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El episodio ocurrió cuando Tini decidió colocarse un aro en la boca sin que su padre supiera previamente que iba a hacerlo. La mujer que realizó la perforación contó tiempo después algunos detalles de aquella jornada y aseguró que Alejandro intentó comunicarse con su hija mientras se encontraba en plena sesión.

Según su relato, la situación fue tan particular que incluso no pudieron sacarse una fotografía durante el procedimiento.

“El aro de Tini se lo puse yo y no nos dejó sacar foto porque el padre llamó dos veces y el padre no sabía que se iba a perforar”, contó la mujer en la conversación que posteriormente comenzó a circular en redes sociales.

El detalle no pasó inadvertido en medio de las versiones que actualmente hablan de una relación distante entre Tini y sus padres, especialmente por el supuesto nivel de control y cuidado que Alejandro y Mariana Muzlera habrían mantenido sobre la cantante desde que era muy chica.

Sin embargo, pese a la insistencia de su padre, Tini finalmente se hizo la perforación. La mujer también recordó que la cantante terminó mencionando el trabajo en sus redes sociales, aunque de una manera que pasó prácticamente desapercibida.

“Lo hizo. Sí. Muchos días después, entre medio de muchas historias”, explicó.

El intercambio también dejó otro dato curioso: la publicación de Tini habría funcionado como una suerte de agradecimiento por el trabajo realizado. “Pagaron. O sea, que el pago fue esa historia que nadie vio”, comentó la mujer.

Según contó, además, Tini no habría ido sola, sino acompañada por varias amigas que también realizaron trabajos en el lugar. “Y a todas las amigas también”, señaló.

El relato volvió a cobrar fuerza ahora, en medio de las versiones que apuntan a un supuesto quiebre entre Tini y Alejandro Stoessel, aunque no existe ninguna confirmación de que aquel episodio haya sido el origen de los conflictos familiares que hoy se mencionan.

Lo que sí quedó expuesto es una escena que hasta ahora había pasado casi inadvertida: Tini tomó una decisión estética por su cuenta, su padre aparentemente no estaba al tanto y terminó llamando durante el procedimiento.

En pocas palabras

  • Decisión estética: Tini Stoessel se hizo un aro en la boca sin permiso paterno, generando conflicto.
  • Padre al tanto: Alejandro Stoessel llamó repetidamente durante el procedimiento, sin saber de la perforación.
  • Conflicto latente: El episodio reaviva versiones sobre la distante relación entre Tini y sus padres.
Resumen generado por Thinkindot AI
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