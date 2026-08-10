Se supo qué le ocultó Tini Stoessel a su papá: el principio de los conflictos

El detalle no pasó inadvertido en medio de las versiones que actualmente hablan de una relación distante entre Tini y sus padres, especialmente por el supuesto nivel de control y cuidado que Alejandro y Mariana Muzlera habrían mantenido sobre la cantante desde que era muy chica.

Sin embargo, pese a la insistencia de su padre, Tini finalmente se hizo la perforación. La mujer también recordó que la cantante terminó mencionando el trabajo en sus redes sociales, aunque de una manera que pasó prácticamente desapercibida.

“Lo hizo. Sí. Muchos días después, entre medio de muchas historias”, explicó.

El intercambio también dejó otro dato curioso: la publicación de Tini habría funcionado como una suerte de agradecimiento por el trabajo realizado. “Pagaron. O sea, que el pago fue esa historia que nadie vio”, comentó la mujer.

Según contó, además, Tini no habría ido sola, sino acompañada por varias amigas que también realizaron trabajos en el lugar. “Y a todas las amigas también”, señaló.

El relato volvió a cobrar fuerza ahora, en medio de las versiones que apuntan a un supuesto quiebre entre Tini y Alejandro Stoessel, aunque no existe ninguna confirmación de que aquel episodio haya sido el origen de los conflictos familiares que hoy se mencionan.

Lo que sí quedó expuesto es una escena que hasta ahora había pasado casi inadvertida: Tini tomó una decisión estética por su cuenta, su padre aparentemente no estaba al tanto y terminó llamando durante el procedimiento.