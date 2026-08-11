En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Mundo
Colombia
Terremoto
TRAGEDIA

Impactante video: escapaban del terremoto en Colombia y un techo se desplomó sobre ellos

Un grupo de personas intentaba ponerse a salvo durante el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió Colombia cuando parte de una estructura cedió y cayó sobre ellas.

Banner Seguinos en google DESK
Escapaban del terremoto en Colombia y parte de un techo se desplomó sobre ellos. (Foto: A24.com)

Escapaban del terremoto en Colombia y parte de un techo se desplomó sobre ellos. (Foto: A24.com)

Una de las imágenes más estremecedoras del devastador terremoto que golpeó Colombia quedó registrada en la ciudad de Cali. Mientras varias personas corrían para alejarse de una construcción ante el temor de un derrumbe, parte de un techo se desprendió repentinamente y cayó sobre el grupo.

Leé también Por el terremoto en Colombia, la Conmebol suspendió el partido de River ante Santa Fe
El terremoto en Colombia terminó afectando el calendario de River. (Foto: archivo).

El episodio ocurrió en inmediaciones del centro clínico Cayre y fue filmado por una persona que ya se encontraba en la calle luego de abandonar un edificio para ponerse a resguardo.

En las imágenes se observa el momento de máxima tensión: mientras continúa el movimiento sísmico, varias personas intentan salir rápidamente del lugar. Segundos después, una estructura ubicada sobre ellas cede y se desploma, generando una nube de polvo y ocultando momentáneamente a quienes estaban debajo.

Terremoto en Colombia: la cifra de muertos ascendió a 224

El terremoto ocurrió el lunes por la mañana y alcanzó una magnitud de 7,4. Su epicentro se localizó en el oeste de Colombia, en el departamento de Chocó, y el movimiento se sintió con fuerza en diferentes puntos del país, entre ellos Cali, Pereira, Manizales, Quibdó y Bogotá. También hubo reportes de que fue percibido fuera del territorio colombiano.

El balance de la tragedia continúa modificándose a medida que los rescatistas consiguen ingresar a los edificios destruidos. De acuerdo con la información disponible este martes, la cifra de fallecidos ascendió a al menos 224, mientras cientos de personas resultaron heridas y todavía hay desaparecidos.

Cali y el área metropolitana de Pereira aparecen entre los sectores más castigados. En esas zonas, bomberos, policías, militares, organismos de emergencia y voluntarios continúan removiendo escombros con la esperanza de localizar sobrevivientes.

Colombia busca sobrevivientes bajo los escombros tras el terremoto. (Foto: Reuters)

Colombia busca sobrevivientes bajo los escombros tras el terremoto. (Foto: Reuters)

La situación es especialmente delicada en Cali. Según información difundida este martes, 188 personas permanecían desaparecidas solamente en esa ciudad, mientras continuaban las tareas de búsqueda durante la noche y la madrugada.

En medio de la tragedia también se produjeron rescates que alimentaron las esperanzas de los equipos de emergencia. En Cali, un bebé fue encontrado con vida debajo de los restos de un edificio, en un operativo registrado en video mientras los rescatistas advertían sobre la inestabilidad de las estructuras que todavía permanecían en pie.

Las réplicas mantienen en alerta a Colombia

Colombia busca sobrevivientes bajo los escombros tras el terremoto. (Foto: Reuters)

Colombia busca sobrevivientes bajo los escombros tras el terremoto. (Foto: Reuters)

El peligro no terminó con el movimiento principal. Durante las horas posteriores se registraron decenas de réplicas, por lo que las autoridades mantienen la advertencia sobre la posibilidad de nuevos movimientos.

Hasta este martes se habían contabilizado al menos 47 réplicas, con una de magnitud 4,8 como la más fuerte informada hasta ese momento.

La posibilidad de nuevos temblores representa además un riesgo para los rescatistas que trabajan sobre estructuras que quedaron inestables después del terremoto.

Con los operativos todavía en marcha y personas desaparecidas, las autoridades advirtieron que el balance de víctimas podría continuar aumentando a medida que avancen las tareas entre los escombros.

Hasta este martes se habían contabilizado al menos 47 réplicas, con una de magnitud 4,8 como la más fuerte informada hasta ese momento.

La posibilidad de nuevos temblores representa además un riesgo para los rescatistas que trabajan sobre estructuras que quedaron inestables después del terremoto.

Con los operativos todavía en marcha y personas desaparecidas, las autoridades advirtieron que el balance de víctimas podría continuar aumentando a medida que avancen las tareas entre los escombros.

En pocas palabras

  • Terremoto en Colombia: Un movimiento sísmico de magnitud 7,4 sacudió el país, afectando principalmente la ciudad de Cali.
  • Techo desplomado: Durante el sismo, parte de una estructura cedió y cayó sobre un grupo de personas que intentaba ponerse a salvo.
  • Balance de víctimas: La cifra de muertos ascendió a al menos 224, con cientos de heridos y desaparecidos.
Resumen generado por Thinkindot AI
Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Colombia Terremoto
Notas relacionadas
Colombia busca sobrevivientes bajo los escombros tras el terremoto: ya son al menos 224 los muertos
"Estamos desesperados": buscan a un argentino que desapareció tras el terremoto en Colombia
De Fito Páez a Griselda Siciliani y Tini Stoessel: los argentinos famosos que se unieron para ayudar a Colombia

Últimas Noticias

Más sobre Mundo

Más sobre Mundo

Te puede interesar