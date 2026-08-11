Impactante video: escapaban del terremoto en Colombia y un techo se desplomó sobre ellos

El balance de la tragedia continúa modificándose a medida que los rescatistas consiguen ingresar a los edificios destruidos. De acuerdo con la información disponible este martes, la cifra de fallecidos ascendió a al menos 224, mientras cientos de personas resultaron heridas y todavía hay desaparecidos.

Cali y el área metropolitana de Pereira aparecen entre los sectores más castigados. En esas zonas, bomberos, policías, militares, organismos de emergencia y voluntarios continúan removiendo escombros con la esperanza de localizar sobrevivientes.

Colombia busca sobrevivientes bajo los escombros tras el terremoto. (Foto: Reuters)

La situación es especialmente delicada en Cali. Según información difundida este martes, 188 personas permanecían desaparecidas solamente en esa ciudad, mientras continuaban las tareas de búsqueda durante la noche y la madrugada.

En medio de la tragedia también se produjeron rescates que alimentaron las esperanzas de los equipos de emergencia. En Cali, un bebé fue encontrado con vida debajo de los restos de un edificio, en un operativo registrado en video mientras los rescatistas advertían sobre la inestabilidad de las estructuras que todavía permanecían en pie.

Las réplicas mantienen en alerta a Colombia

Colombia busca sobrevivientes bajo los escombros tras el terremoto. (Foto: Reuters)

El peligro no terminó con el movimiento principal. Durante las horas posteriores se registraron decenas de réplicas, por lo que las autoridades mantienen la advertencia sobre la posibilidad de nuevos movimientos.

Hasta este martes se habían contabilizado al menos 47 réplicas, con una de magnitud 4,8 como la más fuerte informada hasta ese momento.

La posibilidad de nuevos temblores representa además un riesgo para los rescatistas que trabajan sobre estructuras que quedaron inestables después del terremoto.

Con los operativos todavía en marcha y personas desaparecidas, las autoridades advirtieron que el balance de víctimas podría continuar aumentando a medida que avancen las tareas entre los escombros.

Hasta este martes se habían contabilizado al menos 47 réplicas, con una de magnitud 4,8 como la más fuerte informada hasta ese momento.

La posibilidad de nuevos temblores representa además un riesgo para los rescatistas que trabajan sobre estructuras que quedaron inestables después del terremoto.

Con los operativos todavía en marcha y personas desaparecidas, las autoridades advirtieron que el balance de víctimas podría continuar aumentando a medida que avancen las tareas entre los escombros.