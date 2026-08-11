De Fito Páez a Griselda Siciliani y Tini Stoessel: los argentinos famosos que se unieron para ayudar a Colombia

Por su parte, Griselda Siciliani también decidió replicar la iniciativa en sus redes sociales. La actriz compartió la misma campaña y difundió los datos correspondientes para que quienes quisieran pudieran sumarse a la acción solidaria. Además, mencionó a las organizaciones que se encuentran detrás de la propuesta y expresó su respaldo frente a la situación que atraviesa el país.

Otra de las figuras argentinas que se hizo presente fue Tini Stoessel. La cantante optó por acompañar la información con un mensaje propio dirigido especialmente a los colombianos: “Colombia mi corazón está con ustedes”. La frase apareció sobre un fondo gris, junto al botón “Para apoyar”, la bandera de Colombia y un corazón partido. Así como en una segunda Instagram Storie, la joven cantante sumó una lista con los números de emergencia a los que se puede llamar en caso de emergencia publicada por la revista Revista Rolling Stone de aquel país.

Al igual que Fito Páez y Griselda Siciliani, Tini Stoessel dejó disponible el acceso a la campaña “Colombia se levanta” para que sus seguidores pudieran conocer la iniciativa y colaborar con las familias damnificadas.

Asimismo María Becerra eligió ayudar, al igual que Tini, con la historia de Instagram con la información vinculada con los principales números y organismos de emergencia disponibles en Colombia. Entre ellos, compartió datos correspondientes a la Línea Única Nacional, bomberos, ambulancias, Cruz Roja, Defensa Civil y Policía de Carreteras.

Junto a esa información, María Becerra escribió: “Todo mi amor y mi fuerza para Colombia en este momento tan difícil”, acompañando sus palabras con la bandera colombiana y un corazón.

Finalmente, La Joaqui también se sumó a las muestras de solidaridad y difundió en sus redes información relacionada con las formas de realizar donaciones. De esta manera, distintas figuras argentinas utilizaron sus plataformas para acompañar a Colombia y visibilizar las iniciativas destinadas a ayudar a quienes resultaron afectados por el fuerte sismo.

Cómo fue el terremoto que golpeó a Colombia

Un fuerte terremoto de magnitud 7,4 generó conmoción este lunes en distintas regiones de Colombia y dejó, de acuerdo con los primeros balances difundidos, un saldo de al menos 132 personas fallecidas y más de 570 heridas. El movimiento también provocó importantes daños materiales y obligó a realizar evacuaciones en diferentes ciudades del país.

El epicentro del sismo fue ubicado en las inmediaciones de San José del Palmar, en el departamento de Chocó, una zona reconocida por su elevada actividad sísmica. Según precisó el Servicio Geológico Colombiano (SGC), el terremoto se produjo a una profundidad de 96 kilómetros, lo que hizo que sus efectos pudieran percibirse en una amplia zona del territorio.

Entre las ciudades donde se sintió con fuerza el movimiento se encuentran Bogotá, Cali, Manizales, Pereira y Quibdó, de acuerdo con los primeros reportes conocidos tras el fenómeno.

En tanto, el relevamiento realizado por la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales) elevó a 132 el número de víctimas fatales y situó por encima de 570 la cantidad de heridos.

Pereira fue la ciudad que concentró la mayor cantidad de fallecidos, con alrededor de 60 víctimas. La capital de Risaralda se encuentra en las cercanías de San José del Palmar, donde se estableció el epicentro.

Horas antes, el presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, había comunicado un balance de 111 muertos y 87 heridos, además de 1.575 viviendas afectadas y 61 edificios que sufrieron colapsos.

Por otro lado, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres llevó tranquilidad respecto de una posible consecuencia del terremoto y señaló que no existe amenaza de tsunami sobre la costa pacífica colombiana tras el movimiento telúrico.