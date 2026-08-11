Desafío matemático: la cuenta parece fácil, pero muchos erran el resultado

16 + 9 = 25 | 40 - 15 = 25

La expresión queda así: 3 × 25 - 3 × 25 + 20

2) Multiplicaciones

Luego se calculan las multiplicaciones pendientes.

3 × 25 = 75 | 3 × 25 = 75

La expresión queda así: 75 - 75 + 20

3) Sumas y restas

Finalmente se completa la cuenta de izquierda a derecha.

75 - 75 = 0 |

0 + 20 = (?)

Resultado final del desafío matemático: 20

El error más frecuente aparece cuando se trata toda la cuenta como si tuviera una sola prioridad. Este tipo de juego matemático sirve para entrenar la concentración, repasar PEMDAS y comprobar que, muchas veces, la respuesta correcta depende menos de la velocidad que del orden elegido para resolver.