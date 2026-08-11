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Desafío matemático: la cuenta parece fácil, pero muchos erran el resultado

Resolver este desafío matemático requiere aplicar la regla PEMDAS, que indica el orden en que deben realizarse las operaciones para obtener la respuesta correcta.

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Resolver este desafío matemático requiere aplicar la regla PEMDAS.

Resolver este desafío matemático requiere aplicar la regla PEMDAS.

El siguiente desafío matemático propone poner a prueba la atención y la capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 3 × (16 + 9) - 3 × (40 - 15) + 20

Leé también Desafío matemático: pocos logran llegar al resultado en menos de 10 segundos
Resolver este desafío matemático requiere aplicar la regla PEMDAS.

La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones (de izquierda a derecha cuando aparecen en la misma expresión) y, por último, las sumas y restas (también de izquierda a derecha).

Desafío matemático: cómo resolverlo paso a paso

Imagen de pizarra para Desafío Matemático: el desafío está en los paréntesis

1) Paréntesis

Se resuelven los dos paréntesis antes de multiplicar.

16 + 9 = 25 | 40 - 15 = 25

La expresión queda así: 3 × 25 - 3 × 25 + 20

2) Multiplicaciones

Luego se calculan las multiplicaciones pendientes.

3 × 25 = 75 | 3 × 25 = 75

La expresión queda así: 75 - 75 + 20

3) Sumas y restas

Finalmente se completa la cuenta de izquierda a derecha.

75 - 75 = 0 |

0 + 20 = (?)

Resultado final del desafío matemático: 20

El error más frecuente aparece cuando se trata toda la cuenta como si tuviera una sola prioridad. Este tipo de juego matemático sirve para entrenar la concentración, repasar PEMDAS y comprobar que, muchas veces, la respuesta correcta depende menos de la velocidad que del orden elegido para resolver.

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