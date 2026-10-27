Budín nube de limón: cómo lograr una miga alta, aireada y bien húmeda

El limón cumple un doble rol: aporta frescura y perfume. La ralladura concentra gran parte del aroma, mientras que el jugo suma acidez y equilibrio. Para reforzar ese perfil cítrico, se puede terminar con un glasé simple de azúcar impalpable y jugo de limón, que además le da una cubierta brillante y ligeramente crocante.

Ingredientes para preparar budín nube de limón

Para la masa se necesitan: 3 huevos, 180 gramos de azúcar, 120 mililitros de aceite, 200 gramos de harina leudante, 120 mililitros de leche, jugo de 2 limones, ralladura de 1 limón, 1 cucharadita de esencia de vainilla de manera opcional y 1 pizca de sal.

Para el glasé, alcanza con 100 gramos de azúcar impalpable y jugo de limón en cantidad necesaria. Conviene agregar el jugo de a poco hasta obtener una textura espesa pero fluida, fácil de distribuir sobre el budín frío.

Paso a paso para que quede alto y esponjoso

Primero, hay que colocar los huevos y el azúcar en un bowl y batir hasta lograr una mezcla pálida, cremosa y con volumen. Este paso no conviene apurarlo: es la base de la textura liviana. Después se agregan el aceite, la leche, el jugo de limón, la ralladura y, si se desea, la esencia de vainilla. Se mezcla apenas hasta integrar.

Luego se suma la harina leudante previamente tamizada junto con la pizca de sal. Lo ideal es hacerlo en tandas y con movimientos envolventes, usando espátula o batidor de mano sin aplicar demasiada fuerza. La preparación debe quedar uniforme, pero no sobretrabajada.

La mezcla se vuelca en un molde para budín engrasado y enharinado, dejando margen para que crezca. El horno debe estar precalentado a 170 °C. La cocción lleva aproximadamente entre 35 y 45 minutos, aunque el tiempo puede variar según el horno y el tamaño del molde. Para verificar el punto, se introduce un palillo en el centro: si sale limpio, el budín está listo.

Consejos para evitar que quede seco o pesado

Uno de los errores más comunes es abrir el horno demasiado pronto. Durante la primera parte de la cocción, el budín necesita estabilidad para crecer; si pierde temperatura de golpe, puede hundirse. También es importante no pasarse de cocción, porque unos minutos extra pueden secar la miga.

Una vez fuera del horno, conviene dejarlo reposar unos minutos antes de desmoldar. El glasé debe colocarse cuando el budín ya esté frío, para que no se derrita por completo y forme una capa pareja. Así se obtiene una preparación simple, cítrica y liviana, ideal para sumar a las recetas de merienda de todos los días.