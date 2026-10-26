En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Trends
Conmoción

Murió a los 46 años y su partida golpeó a quienes crecieron con sus personajes: quién era la figura que conmueve al mundo

Dolor por la muerte de destacado actor de 46 años: su trabajo marcó a generaciones y nadie esperaba esta noticia. Enterate.

Murió a los 46 años y su partida golpeó a quienes crecieron con sus personajes: quién era la figura que conmueve al mundo

El mundo del entretenimiento atraviesa horas de tristeza tras confirmarse la muerte de un actor que marcó la infancia de millones de personas con personajes inolvidables. Tenía apenas 46 años y su partida generó conmoción entre colegas, fanáticos y referentes de la industria, que comenzaron a despedirlo con mensajes cargados de emoción.

Leé también Bizcochuelo casero y esponjoso: la receta más fácil para lograr una preparación alta, suave y deliciosa
Bizcochuelo casero y esponjoso: la receta más fácil para lograr una preparación alta, suave y deliciosa

La noticia fue comunicada por su familia a través de las redes sociales, donde anticiparon que próximamente compartirán más detalles. Según los registros del médico forense del condado de Los Ángeles, la causa de muerte fue una enfermedad cardiovascular hipertensiva.

El fallecimiento tomó por sorpresa a quienes siguieron su carrera durante años. Aunque su rostro no siempre estuvo frente a las cámaras, su trabajo llegó a distintas generaciones a través de personajes animados que se convirtieron en parte de la cultura popular.

Los homenajes no tardaron en multiplicarse. Jim Cummings, reconocido actor de doblaje que interpretó a personajes como Winnie the Pooh y Tigger, expresó su tristeza y lo recordó como “un joven muy amable”. También reconoció que no encontraba palabras para describir el dolor por su partida.

El director Adam Rosette compartió otro mensaje conmovedor en Instagram. Recordó que ambos se hicieron amigos cuando él llegó a Los Ángeles, en 2010, y que compartían largas jornadas de trabajo, dibujos y risas en un pequeño estudio de animación. “Nunca olvidaré el día que se fue para dedicarse al doblaje a tiempo completo, y verlo convertirse en una auténtica leyenda”, escribió.

Detrás de esa trayectoria había una historia de pasión por la animación que comenzó desde muy joven. Nacido en Ontario, Canadá, el 7 de diciembre de 1979, se trasladó a Estados Unidos para estudiar y comenzó a trabajar en la industria como diseñador de personajes. Con el tiempo, encontró en el doblaje el camino que lo convertiría en una de las voces más reconocidas de la animación.

A lo largo de su carrera acumuló más de 400 créditos en producciones de estudios como Disney, DreamWorks y Cartoon Network. Participó en series y películas que acompañaron a millones de chicos y adultos, y prestó su voz a figuras emblemáticas de los dibujos animados.

Entre sus trabajos más destacados estuvo la interpretación moderna de Bugs Bunny y el Pato Lucas, además de otros personajes clásicos que regresaron a la pantalla para nuevas generaciones. También participó en producciones como Avatar: La leyenda de Aang, Ben 10, Scooby-Doo! y La película de Super Mario Bros.

Su talento recibió varios reconocimientos: obtuvo premios Emmy por sus interpretaciones de voz y fue distinguido en distintas oportunidades por su trabajo en producciones animadas.

La noticia deja un vacío en una industria que encontró en su voz una parte fundamental de personajes inolvidables. Para millones de espectadores, su legado seguirá presente cada vez que vuelvan a escuchar esas voces que acompañaron tardes frente al televisor, risas en familia y recuerdos de la infancia.

Su nombre era Eric Bauza, un artista que convirtió el doblaje en una forma de llegar a públicos de distintas edades y que, tras su muerte, recibió el reconocimiento de colegas y admiradores de todo el mundo.

En pocas palabras

  • Fallece Eric Bauza: El actor de doblaje, conocido por dar voz a icónicos personajes animados, murió a los 46 años.
  • Causa de muerte: Se debió a una enfermedad cardiovascular hipertensiva, según el médico forense.
  • Legado: Su trabajo marcó a generaciones, dejando una huella imborrable en la cultura popular y la animación.
Resumen generado por Thinkindot AI
Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Notas relacionadas
Sin bicarbonato ni vinagre: el secreto para recuperar el brillo del vanitory y quitar todo el sarro
Ni bicarbonato ni vinagre: la ÚNICA manera de QUITAR el sarro de la ducha y que vuelva a brillar
Quién es Omar Bacha, el hombre que conquistó a Karina Mazzocco en el supermercado

Últimas Noticias

Más sobre Trends

Más sobre Trends

Te puede interesar