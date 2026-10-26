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Caso Nancy Godoy: hallaron ropa quemada y un misterioso objeto en una propiedad vinculada a un sospechoso

Los rastrillajes volvieron a concentrarse en una zona rural vinculada a uno de los principales apuntados por la Fiscalía. Los elementos incorporados al expediente serán sometidos a peritajes.

Caso Nancy Godoy: las nuevas pistas que analiza la Justicia en Corrientes

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La investigación por la desaparición de Nancy Godoy, la maestra que fue vista por última vez en la zona rural de Esquina, Corrientes, sumó nuevos elementos que serán analizados por los investigadores. Durante los últimos rastrillajes, encontraron prendas de vestir que habrían sido quemadas y un bozal para animales en una tapera vinculada a Ireneo Zarza, uno de los principales sospechosos señalados por la Fiscalía.

Leé también Giro en la desaparición de Nancy Godoy: cinco detenidos y una nueva hipótesis
Caso Nancy Godoy: detuvieron al capataz de la estancia y lo imputarían por femicidio. (Foto: archivo)

Los objetos fueron secuestrados para ser sometidos a peritajes, que deberán determinar sus características y si tienen alguna relación con el caso. Por el momento, los operativos de búsqueda continúan sin resultados positivos respecto del paradero de la docente.

Entre los objetos hallados habría ropa cuya identificación todavía no estaba clara y que presuntamente fue incinerada. También encontraron un bozal utilizado para animales, posiblemente para perros. Ambos elementos serán analizados para establecer si pueden aportar información relevante para la investigación.

Los cinco detenidos fueron trasladados a otras ciudades

Tres de los detenidos están acusados como coautores de femicidio. Se trata de Ireneo Zarza, capataz de la estancia El Curupí, donde funciona la escuela en la que trabajaba Nancy; Felipe Dionisio Sandoval, trabajador rural vinculado al establecimiento; y Nahuel Rojas, pareja de otra de las imputadas.

La cuarta detenida es Rosa Leguizamón, vecina de la docente y quien la acompañaba durante parte del recorrido hacia la escuela. A diferencia de los otros tres sospechosos, está imputada como coautora de homicidio simple.

El quinto detenido es Ernesto Ezequiel Bordón, un trabajador rural que declaró durante la investigación y que enfrenta una imputación por falso testimonio, no por la autoría del presunto crimen.

Los cinco detenidos por el caso fueron trasladados desde Esquina a dependencias de las ciudades de Goya y Bella Vista, luego de que entre el viernes y el sábado se dictaran las prisiones preventivas.

¿Cuándo fue la última vez que Nancy Godoy se comunicó?

Godoy había salido de su casa el 6 de octubre para dirigirse a la Escuela Rural N.º 626, ubicada en el paraje El Malezal, departamento de Esquina.

Su último contacto conocido con la familia ocurrió el 7 de octubre, mediante un mensaje de WhatsApp enviado a uno de sus hijos. Desde entonces, no volvieron a tener noticias sobre su paradero.

El establecimiento educativo se encuentra en una zona rural de difícil acceso, donde es necesario atravesar caminos de tierra, campos anegados y sectores que deben recorrerse a caballo.

En pocas palabras

  • Nuevos elementos: Hallaron prendas quemadas y un bozal en una tapera vinculada a un sospechoso.
  • Peritajes en curso: Los objetos secuestrados serán analizados para determinar su relación con la desaparición.
  • Traslado de detenidos: Cinco personas, incluida Rosa Leguizamón, fueron llevadas a otras ciudades tras dictarse sus prisiones preventivas.
Resumen generado por Thinkindot AI
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