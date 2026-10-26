Caso Nancy Godoy: hallaron ropa quemada y un misterioso objeto en una propiedad vinculada a un sospechoso

Los cinco detenidos fueron trasladados a otras ciudades

Tres de los detenidos están acusados como coautores de femicidio. Se trata de Ireneo Zarza, capataz de la estancia El Curupí, donde funciona la escuela en la que trabajaba Nancy; Felipe Dionisio Sandoval, trabajador rural vinculado al establecimiento; y Nahuel Rojas, pareja de otra de las imputadas.

La cuarta detenida es Rosa Leguizamón, vecina de la docente y quien la acompañaba durante parte del recorrido hacia la escuela. A diferencia de los otros tres sospechosos, está imputada como coautora de homicidio simple.

El quinto detenido es Ernesto Ezequiel Bordón, un trabajador rural que declaró durante la investigación y que enfrenta una imputación por falso testimonio, no por la autoría del presunto crimen.

Los cinco detenidos por el caso fueron trasladados desde Esquina a dependencias de las ciudades de Goya y Bella Vista, luego de que entre el viernes y el sábado se dictaran las prisiones preventivas.

¿Cuándo fue la última vez que Nancy Godoy se comunicó?

Godoy había salido de su casa el 6 de octubre para dirigirse a la Escuela Rural N.º 626, ubicada en el paraje El Malezal, departamento de Esquina.

Su último contacto conocido con la familia ocurrió el 7 de octubre, mediante un mensaje de WhatsApp enviado a uno de sus hijos. Desde entonces, no volvieron a tener noticias sobre su paradero.

El establecimiento educativo se encuentra en una zona rural de difícil acceso, donde es necesario atravesar caminos de tierra, campos anegados y sectores que deben recorrerse a caballo.