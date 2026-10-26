Se supo cuánto le reclama la ex de Ulises Bueno por la cuota alimentaria de su hija: la cifra que llegó a la Justicia

Tras el fracaso de la mediación, el expediente volverá al juzgado de origen para avanzar con la apertura a prueba. En esa etapa se analizarán los elementos presentados por ambas partes antes de determinar si corresponde modificar el monto vigente.

Mientras no exista una resolución judicial que establezca otra cosa, Ulises Bueno continuará pagando los $1.200.000 actuales. La definición sobre el reclamo podría extenderse hasta un año y medio, por lo que la disputa todavía tiene un largo camino por delante.

Además de su carrera como cantante, el artista lidera una productora vinculada al mundo del cuarteto y participa de shows y giras por el país. Melissa Torres, por su parte, genera ingresos a través de las redes sociales y está a cargo de la vida cotidiana de su hija.

Por ahora, la mediación terminó sin acuerdo y será la Justicia la que deberá definir cómo se distribuirán los gastos y si corresponde actualizar la cuota alimentaria.