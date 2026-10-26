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Se supo cuánto le reclama la ex de Ulises Bueno por la cuota alimentaria de su hija: la cifra que llegó a la Justicia

Ulises Bueno y su ex no llegaron a un acuerdo por la cuota alimentaria: se supo cuál es la cifra en disputa. Enterate.

Se supo cuánto le reclama la ex de Ulises Bueno por la cuota alimentaria de su hija: la cifra que llegó a la Justicia

Ulises Bueno y su expareja, Melissa Torres, protagonizaron un nuevo capítulo judicial por la cuota alimentaria de su hija, Alma Celeste. Ambos participaron de una mediación de tres horas en el Centro Judicial de Mediación de Córdoba, pero no lograron llegar a un acuerdo. Ahora, el expediente regresará al juzgado de origen y la resolución definitiva podría demorarse hasta un año y medio.

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El reclamo de Torres, representada por su abogada Luciana Ulla, incluye no solo la actualización de la cuota alimentaria, sino también el pago de la matrícula de ingreso y los aranceles mensuales de una universidad privada a la que la joven quiere asistir. Según publicó Clarín, los valores de esas cuotas comienzan en $800.000 mensuales.

Actualmente, el cantante abona $1.200.000 por mes en concepto de cuota alimentaria. Sin embargo, la madre de Alma busca que también se contemplen los nuevos gastos educativos, en un escenario en el que las partes no consiguieron acercar posiciones durante la instancia de mediación.

Por su parte, la propuesta de Ulises Bueno y sus representantes legales fue que Torres afronte el 50% de los gastos de manutención. Uno de los puntos en discusión es que la adolescente, de 17 años, vive con su madre, quien se ocupa de su cuidado cotidiano. De acuerdo con la información publicada, Alma no ve a su padre con frecuencia debido a la agenda laboral del cuartetero, que combina presentaciones y giras con sus compromisos profesionales.

Tras el fracaso de la mediación, el expediente volverá al juzgado de origen para avanzar con la apertura a prueba. En esa etapa se analizarán los elementos presentados por ambas partes antes de determinar si corresponde modificar el monto vigente.

Mientras no exista una resolución judicial que establezca otra cosa, Ulises Bueno continuará pagando los $1.200.000 actuales. La definición sobre el reclamo podría extenderse hasta un año y medio, por lo que la disputa todavía tiene un largo camino por delante.

Además de su carrera como cantante, el artista lidera una productora vinculada al mundo del cuarteto y participa de shows y giras por el país. Melissa Torres, por su parte, genera ingresos a través de las redes sociales y está a cargo de la vida cotidiana de su hija.

Por ahora, la mediación terminó sin acuerdo y será la Justicia la que deberá definir cómo se distribuirán los gastos y si corresponde actualizar la cuota alimentaria.

En pocas palabras

  • Ulises Bueno y ex: No llegaron a un acuerdo por la cuota alimentaria de su hija Alma.
  • Reclamo de la madre: Pide actualizar la cuota e incluir gastos universitarios, estimados en $800.000 mensuales.
  • Situación actual: El cantante paga $1.200.000 mensuales y la Justicia definirá la actualización.
Resumen generado por Thinkindot AI
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