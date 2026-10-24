Netflix: José Coronado y Luis Zahera arrasan con la serie más vista y es ideal para el fin de semana

Su vida cotidiana cambia cuando su nieta Irene comienza a relacionarse con personas vinculadas al crimen organizado. La situación despierta su preocupación y lo lleva a intervenir para intentar protegerla de los peligros que la rodean.

A medida que avanza la historia, el protagonista se involucra cada vez más en los problemas del barrio. Lo que comienza como un intento de proteger a su familia termina convirtiéndose en una sucesión de situaciones peligrosas que ponen a prueba sus convicciones.

Según la sinopsis de Netflix: "Cuando su nieta adolescente cae víctima de los narcotraficantes que controlan el barrio, un hastiado veterano de guerra decide hacerse cargo del asunto".

José Coronado interpreta a un protagonista lleno de contradicciones

Uno de los principales atractivos de la producción es la actuación de José Coronado, quien interpreta a Tirso Abantos. El actor construye un personaje marcado por la disciplina, el carácter fuerte y una manera particular de entender la justicia.

Tirso es un hombre acostumbrado a resolver los problemas por su cuenta. Su pasado militar influye en su forma de relacionarse con los demás y explica por qué suele desconfiar de las soluciones que no dependen directamente de él.

Sin embargo, detrás de esa personalidad severa aparece un costado más vulnerable. La preocupación por su nieta y el deseo de mantener a su familia a salvo muestran que sus decisiones no responden únicamente a la necesidad de imponer autoridad.

La interpretación de Coronado sostiene buena parte de la tensión dramática. Su presencia permite que las escenas más intensas convivan con momentos de mayor sensibilidad, sin perder la personalidad áspera que caracteriza al personaje.

Luis Zahera sorprende con un policía que rompe los esquemas

Otro de los nombres fundamentales de Entrevías es Luis Zahera, quien interpreta al inspector Ezequiel Fandiño. Su personaje aporta una mirada diferente sobre la investigación policial y se convierte en una pieza importante para el desarrollo de la historia.

Ezequiel se caracteriza por su personalidad impredecible y por utilizar métodos que se alejan de los procedimientos más convencionales. Su forma de actuar genera situaciones de tensión, pero también permite incorporar momentos de humor que equilibran el tono oscuro de la producción.

La actuación de Zahera también permite que el personaje transite entre el humor y el drama sin perder coherencia. Sus intervenciones pueden aliviar la tensión de una escena y, poco después, convertirse en el centro de un conflicto decisivo.

Por qué Entrevías es una opción para maratonear durante el fin de semana

Con cuatro temporadas y 32 capítulos, Entrevías ofrece una historia que se puede seguir de manera continuada durante varios días o aprovechar para una maratón de fin de semana.

Para quienes buscan una producción española con personajes complejos, tensión constante y una combinación de acción y drama, Entrevías reúne varios de esos ingredientes en una misma propuesta.

Su formato de 32 capítulos permite recorrer una trama amplia sin enfrentarse a una cantidad excesiva de episodios. La presencia de José Coronado y Luis Zahera, además, le da a la historia dos figuras centrales con estilos interpretativos diferentes, pero complementarios.

Por esos motivos, Entrevías se mantiene como una alternativa para quienes quieren descubrir o retomar una serie española de suspenso en Netflix, con conflictos que trascienden la investigación policial y una historia marcada por las relaciones familiares, las decisiones difíciles y los enfrentamientos en un barrio donde nada parece resolverse de manera sencilla.

Resumen de la primera temporada de Entrevías en Netflix