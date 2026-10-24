Ricardo Darín y Luis Zahera conquistan Netflix con el estreno de sus nuevas producciones

El escenario cambia cuando aparece un escritor que atraviesa un bloqueo creativo. Interpretado por Diego Peretti, el personaje llega al consultorio y desencadena una dinámica que altera las certezas del protagonista.

La propuesta también marca un nuevo encuentro cinematográfico entre Darín y Peretti. Ambos actores vuelven a compartir pantalla en una historia que se apoya en sus personajes y en la evolución del vínculo entre ellos.

El papel de Ricardo Darín en "Lo dejamos acá" y su participación detrás de cámara

Ricardo Darín no se limitó a protagonizar Lo dejamos acá. También participó como productor junto a su hijo, Chino Darín, y Federico Posternak, a través de Kenya Films.

La productora intervino en el desarrollo de la película junto con Netflix, en una colaboración que forma parte de la continuidad del trabajo de Darín en el cine argentino.

Con Lo dejamos acá, el intérprete regresó a Netflix al frente de una historia de ficción que se aparta de los relatos históricos y de ciencia ficción para concentrarse en los conflictos humanos, la terapia y los límites profesionales.

Luis Zahera encontró en Animal un personaje alejado de sus papeles más oscuros

En el caso de Luis Zahera, la apuesta más destacada de Netflix fue Animal, una comedia española que llegó a la plataforma el 3 de octubre de 2025.

El actor interpreta a Antón, un veterinario rural gallego que atraviesa dificultades económicas y termina aceptando un empleo en una tienda de mascotas de lujo. La serie plantea el contraste entre la vida en el campo y un entorno comercial marcado por productos sofisticados, servicios especiales y clientes exigentes.

La historia comienza cuando Antón pierde buena parte de sus clientes porque sus vecinos ya no pueden pagarle por sus servicios. Sin demasiadas alternativas, acepta la propuesta laboral de su sobrina Uxía, interpretada por Lucía Caraballo.

El cambio de ambiente supone un desafío para el protagonista. Acostumbrado a atender animales en un contexto rural, debe adaptarse a un negocio donde las necesidades de las mascotas y las expectativas de sus dueños responden a una lógica completamente diferente.

Animal, una comedia que muestra otra faceta de Luis Zahera

La elección de Zahera para encabezar Animal permitió situarlo al frente de una historia con un tono diferente al de varios de sus trabajos anteriores.

El actor español ganó reconocimiento por sus interpretaciones en producciones dramáticas y policiales. Entre sus papeles conocidos se encuentra Ezequiel, el policía de la serie Entrevías, y su participación en películas como El reino y As bestas.

En Animal, en cambio, el humor surge de las dificultades de adaptación del protagonista. Antón debe aprender a desenvolverse en un espacio laboral que parece distante de su experiencia y de sus costumbres.

La serie utiliza ese contraste para construir situaciones cómicas. El protagonista se enfrenta a un mundo en el que los animales reciben tratamientos y atenciones que contrastan con las limitaciones económicas de los habitantes de su antiguo entorno rural.