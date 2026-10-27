Bullying digital y salud mental adolescente: cómo actuar ante la exposición no consentida

Las nuevas formas de violencia digital también incluyen el grooming, la manipulación mediante perfiles falsos, la presión para enviar imágenes, el uso de inteligencia artificial para crear contenido sexual falso y el hostigamiento coordinado en grupos. Todas estas prácticas pueden dejar huellas emocionales duraderas si no hay una intervención rápida y sostenida.

Señales de alerta en adolescentes

El impacto del bullying digital puede manifestarse de distintas maneras. Algunas señales frecuentes son cambios bruscos en el ánimo, abandono de actividades, resistencia a ir a la escuela, aislamiento, irritabilidad, alteraciones del sueño, llanto frecuente, ataques de angustia o miedo a revisar el celular. También puede aparecer una baja marcada en el rendimiento escolar o una desconexión de amistades y espacios que antes resultaban importantes.

No siempre el adolescente cuenta lo que pasa de inmediato. Muchas víctimas temen no ser creídas, ser castigadas, perder el celular o recibir preguntas que las hagan sentir culpables. Por eso, la forma en que responde el entorno adulto es decisiva: una primera reacción empática puede cambiar el recorrido posterior de la situación.

Qué pueden hacer las familias y las escuelas

El primer paso es escuchar sin interrumpir, sin juzgar y sin responsabilizar a la persona afectada. Frases como “¿por qué mandaste eso?” o “tendrías que haberlo pensado” pueden profundizar la culpa y cerrar el diálogo. En cambio, conviene transmitir con claridad que la difusión sin consentimiento está mal, que la víctima no provocó la agresión y que no tiene que atravesar la situación en soledad.

También es importante preservar pruebas: capturas de pantalla, nombres de usuarios, fechas, enlaces, audios o mensajes. Ese registro puede ser necesario para realizar denuncias, activar protocolos escolares o pedir asistencia profesional. Si el contenido circula en plataformas digitales, se puede solicitar su eliminación mediante las herramientas de reporte disponibles.

Las escuelas tienen un rol clave. No alcanza con intervenir sobre quien agrede: también hay que trabajar con quienes observan, comparten, se ríen, callan o validan la humillación. En muchos casos, el poder del bullying depende del grupo que lo sostiene. Cortar esa validación social ayuda a proteger a la víctima y a modificar la dinámica del curso.

El aislamiento digital también es bullying

Bloquear a alguien de un grupo, excluirlo de conversaciones, organizar burlas en chats paralelos o usar stickers, memes y comentarios para ridiculizarlo son formas actuales de hostigamiento. Aunque parezcan menos visibles que una agresión física, pueden producir una sensación intensa de soledad y desamparo.

Los datos disponibles muestran un contexto delicado para la salud mental adolescente. Un informe del Ministerio Público Tutelar de la Ciudad de Buenos Aires registró un aumento del 15% en las internaciones por riesgo suicida entre 2023 y 2025; el 72,4% correspondió a mujeres y la mitad de los casos involucró a adolescentes de 13 a 15 años.

Frente a este escenario, la prevención necesita adultos disponibles: familias que pregunten sin invadir, escuelas con protocolos claros y espacios donde los adolescentes puedan hablar antes de que el daño escale. La regla básica es simple y urgente: ante la exposición íntima no consentida, la prioridad es cuidar, frenar la circulación del material y acompañar a la víctima con seriedad.