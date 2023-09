De la belleza natural a la obsesión quirúrgica: Raquel Mancini, antes y después

El ascenso de Mancini en el mundo de la moda comenzó de manera inusual en 1980, cuando un fotógrafo la descubrió en una playa. Este encuentro fortuito marcó el inicio de una carrera exitosa como modelo y, posteriormente, como actriz en obras revisteriles.

mancini_primera_tapa_f.png_481470285.webp

Sin embargo, su búsqueda obsesiva por cumplir con los estándares de belleza de la industria la condujo por un camino peligroso.

La obsesión por las cirugías estéticas se convirtió en una sombra en la vida de Raquel. En un intento por seguir las tendencias, se sometió a diversas intervenciones, lo que no solo le causó problemas de salud, sino que también desencadenó una violenta reacción por parte de un novio celoso.

"Me quise rellenar los labios, porque vi a una mujer que se había hecho eso y me encantó. Cuando volví de rellenarme y le mostré a mi pareja de ese momento, le agarró un ataque de celos y me pegó. Encima yo tenía brackets. Ahí fue que se deformó todo", relató sobre aquel oscuro capítulo de su vida.

raquel-mancini-joven.jpg

Raquel Mancini afirmó que no fueron sus elecciones quirúrgicas las que transformaron su rostro, sino estos abusos. "Fue una etapa durísima. Estuve doce años con la boca así", confesó, y agregó que finalmente pudo someterse a una cirugía correctiva en 2013.

Sin embargo, la lucha de Mancini no se limitó solo a su apariencia física. A lo largo de su carrera, enfrentó un constante escrutinio mediático que la atacaba sin piedad.

"Todos decían que ‘Raquel es la más linda de todas’, pero yo nunca me sentí linda. Tenía un gran problema de autoestima. Tengo tres operaciones hechas, pero sufrí un bullying mediático que daba a entender que yo me había hecho más. En una de las intervenciones estuve a punto de morirme y eso dio pie para que digan cualquier cosa", explicó en una entrevista, haciendo referencia a una liposucción en 1996 que estuvo a punto de costarle la vida debido a una sobredosis de anestesia.

image.png De la belleza natural a la obsesión quirúrgica: Raquel Mancini, antes y después

La vida de Raquel Mancini continuó siendo un campo de batalla, y en 2016 enfrentó uno de los desafíos más críticos de su vida. Una neumonía que derivó en una infección por gripe A la sumió en un coma farmacológico durante quince días.

"Entré al Sanatorio de la Trinidad diagnosticada por neumonía, pero después desencadenó en una gripe A. Estuve internada con suero y en coma farmacológico. Cuando me desperté pensaba que solo habían pasado tres días, y no quince", reveló sobre esa experiencia devastadora.

Hace un tiempo, Raquel Mancini volvió a ser noticia al ser ingresada de urgencia en el Hospital Fernández. Su hermano la encontró desmayada en su departamento, lo que desató preocupación en el público y en los medios de comunicación.

Según las declaraciones de Pampito Perelló Aciar, quien amplió la información, la causa de su desmayo fue el resultado de una dieta extrema basada en diuréticos. Estuvo más de un día desmayada con el aire acondicionado encendido, lo que provocó una insuficiencia respiratoria. Se encuentra en observación y continúa sometiéndose a estudios médicos.