Gran Hermano 2024: estos son los familiares que quedaron en placa

Por lo tanto, los familiares restantes quedaron nominados en una placa positiva y a partir del miércoles comenzarán a irse del reality. En tanto, El Pestañas continuará una semana más.

Giovanni, el hermano de Chiara Mancuso; Lucas, el marido de Sandra Priore; Augusto, el amigo de Tato Algorta; Pablo, el amigo de Selva Pérez; Gisela, la prima de Katia 'La Tana' Fenocchio; Cecilia, la mamá de Lourdes Ciccarone; Guillermo, el hermano de Gabriela Gianatassio; Melina, la mamá de Lucía Patrone; María, la hermana de Eugenia Ruiz; Ariel, el amigo de Ulises Apóstolo, y Cecilia 'Diva', la hermana de Juan Pablo de Vigili quedaron nominados y dos se irán el miércoles por la noche.

Tato enfrentó cara a cara a El Pestañas y habló de su relación con Luz en Gran Hermano 2024

Santiago Algorta y Luz Tito tuvieron muy buena onda desde el inicio de Gran Hermano 2024. Con el correr de las semanas, el uruguayo y la jujeña forjaron una alianza y así avanzaron en el juego más exitoso de la TV.

La química entre ellos es tan evidente que se llegó a hablar de un posible romance. Anoche, El Pestañas, el novio de la morocha, ingresó a la casa, al igual que los familiares del resto de los participantes.

Había mucha expectativa por el cara a cara entre Tato y el pretendiente de Luz. Se creía que podía haber tensión. Sin embargo, reinó la paz entre ellos ya que el muchacho sabe que su pareja y el uruguayo solo tienen un vínculo de amistad.

En una charla en el streaming room, la jujeña recordó que recordó todo lo que pasó con Selva Pérez, cuando la insultó y trató de “calienta braguetas”.

“La agarré y le dije si podíamos hablar afuera. Le digo que no tengo mi pareja, que voy a jugar como quiero. ‘Si no lo cuidás a tu novio’, que no sé qué. Después te empezás a hacer la cabeza sobre lo que se muestra afuera”, relató.

Luz advirtió en que el objetivo era dejar solo a los dos: “No lo van a lograr. Dije ‘no nos separemos’. Hasta que un día ella vino a pedir perdón con los ojos llorosos”.

El Pestañas, entonces, reconoció la buena química de su novia con Tato. “Se nota que son amigos, a lo mejor afuera pueden mostrar lo que sea, pero son amigos. Es un comentario muy desubicado porque cómo le va a decir ’calienta braguetas’ por tener un amigo”, comentó.