Wanda Nara habló como nunca sobre su ruptura con L-Gante: "Quiero estar sola"

Luego, reparó en salud del cantante y explicó: “En eso del médico estaba yo, hablé, me ocupé, y no me gusta decir lo que hago por lo demás pero siento que como decía antes, soy una persona que siempre está".

“Por más que hoy el vínculo cambie de título, el afecto y la responsabilidad emocional va a seguir. No quiero hablar de ese tema puntual, el tema que yo hablé con el médico no se trataba de adicciones, era otro episodio, pero no soy quien para hablarlo si él no lo habla. Lo sigo cuidando porque soy una persona que no corta en ese sentido, ayudo y siga ayudando”, agregó.

Por último, respondió si estaba preparada para una nueva relación y admitió: “Quiero estar sola mucho tiempo, si me ven con alguien invéntale un rumor o romance con alguna. Quiero estar sola, mi problema es que él me gusta, después me da bola”.

Embed

Yanina Latorre reveló explosivos detalles de la separación de Wanda Nara y L-Gante: "Le dio un ultimátum"

Este fin de semana Wanda Nara y L-Gante confirmaron su sorpresiva separación y en medio de las especulaciones acerca de los motivos, Yanina Latorre reveló detalles acerca de lo que ocurrió entre ambos.

“Este es el problema de la ruptura de ellos dos. Ellos cortan porque el sábado pasado, que estaban juntos, a ella le llega una foto en bombita de él chapando con una mina la noche anterior”, aseguró la conductora en Sálvese quien pueda (América).

Por otro lado, ampliando la información acerca de este episodio, agregó: “Me contó alguien del entorno cercano a Wanda que ya a ella ni siquiera le dio celos el chape, le puso un ultimátum, o haces un tratamiento o no vas”.

“Ella se enamoró, yo creo que ella estaría con mucha falta de cariño, y se enamoró de un chico que es divino pero no sé si con 24 años y bajo el efecto de muchas adicciones es en este momento la pareja para una chica de casi 40”, opinó Yanina.

Finalmente, analizó: “Están enamorados pero es re tóxico, discuten, se pelean y ahora ella esto del jugador de futbol que salió hoy, lo hace para darle celos por la chica y el chape. A ella hay momentos que la cordura le dice 'acá no tengo que estar'. Elián no quiere hacer un tratamiento, tiene noche oscuras…para mí se enamoró del hombre equivocado".