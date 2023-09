Raquel Mancini rompió el silencio y habló de su experiencia con Aníbal Lotocki

"¿Cómo se te acerca él?", le preguntó el cronista. "No me acuerdo cómo llegué a él", aseguró Mancini. El movilero también quiso saber si se asustó por la cantidad de casos que se conocieron en el último tiempo que tuvieron consecuencias en su salud por operarse con Lotocki. "Sí, me da pánico. Es tremendo", admitió.

Por otro lado, la actriz reflexionó sobre los estándares de belleza que se exige en la sociedad y opinó: "No va por ahí, va por adentro. Te lo digo yo que hace 35 años me hice una lipoaspiración y me sacaron en un ascensor. Imaginate que si me hablás de una lipoaspiración de hacerme de vuelta no quiero saber nada".

Y agregó: "Hay que ser uno. Basta de agredirnos, un poco de paz, bastante quilombo hay en el país como para que encima nos estemos agrediendo entre nosotros".

También expresó que se conmovió por la muerte de Silvina Luna. "Lloré, mamá también. Te da angustia, pena, yo no era amiga, pero la conocía. Yo le tenía cariño, recé. Ojalá descanse en paz", dijo.

El duro y preocupante presente económico de Raquel Mancini

En el último tiempo, Raquel Mancini pasó por varias situaciones preocupantes en cuanto a su salud y ahora se suma el difícil presente económico que atraviesa.

La ex modelo, quien supo triunfar en los años 90 y ser tapa de revistas, está viviendo con su madre y hermano por no tener donde vivir, según explicó Ángel de Brito el martes en el ciclo LAM, América Tv.

Raquel Mancini, de 58 años, está pasando por una dura situación económica y esto se suma a los problemas de salud que atravesó en los últimos años como consecuencia de las cirugías estéticas.

En ese contexto, en el informe que mostraron al aire en el programa, se recordó un video con las imágenes del reality de Aníbal Lotocki, donde se lo podía ver al polémico cirujano atendiendo a Mancini.

“Una de las personas que se operó con Lotocki fue Raquel, y tuvo muchos dramas de salud”, comentó el conductor. Y amplió: “Raquel se encuentra viviendo con su mamá y hermano por no tener donde vivir”.

“En marzo estuvo internada porque se descompensó en su casa, no podía mover el cuerpo. Su carrera despegó y consigo sus problemas de salud. Se decía que tenía una adicción a las cirugías”, expresaron en el informe.