El duro y preocupante presente económico de Raquel Mancini

Raquel Mancini, de 58 años, está pasando por una dura situación económica y esto se suma a los problemas de salud que atravesó en los últimos años como consecuencia de las cirugías estéticas.

En ese contexto, en el informe que mostraron al aire en el programa, se recordó un video con las imágenes del reality de Aníbal Lotocki, donde se lo podía ver al polémico cirujano atendiendo a Mancini.

“Una de las personas que se operó con Lotocki fue Raquel, y tuvo muchos dramas de salud”, comentó el conductor. Y amplió: “Raquel se encuentra viviendo con su mamá y hermano por no tener donde vivir”.

“En marzo estuvo internada porque se descompensó en su casa, no podía mover el cuerpo. Su carrera despegó y consigo sus problemas de salud. Se decía que tenía una adicción a las cirugías”, expresaron en el informe.

Raquel Mancini fue internada de urgencia en marzo de este año luego de haber sido encontrada desvanecida en su casa, según contaron este miércoles en Intrusos, América Tv.

"Hablé con Augusto, su hermano, y me comentó que se desmayó el domingo, en su departamento en el barrio de Palermo, y la encontró Luis, otro hermano de ella. No podía mover los pies, ni las piernas, ni los brazos", afirmó Karina Iavícoli en el programa de Flor de la V.

La panelista sugirió que el problema de salud de Raquel podría tener que ver con las cirugías que le realizó Aníbal Lotocki. "Augusto no tiene una buena relación con ella. Tomó distancia y está enojado porque no entiende que su hermana siga yendo al consultorio de Lotocki", añadió.

Por último, Iavícoli precisó que la ex modelo fue trasladada de urgencia al Hospital Fernández. "No tiene obra social. Con lo cual, llamaron al SAME. Ahora está mejor, pero continúa en terapia", concluyó.