Juan Pablo atendió el teléfono rojo y sorprendió con su decisión en Gran Hermano 2024

"Quien atienda deberá elegir, escuchame, dos integrantes de la casa, puede ser jugador o familiar, para compartir una cena romántica con película para ver Notting Hill, con comida rica, con noche privada y camita doble", le comunicó el presentador.

Y le remarcó: "Puede ser una pareja, dos amigos íntimos, pueden ser dos enemigos, pueden ser dos personas que vos quieras ver juntas, podés premiar o podés castigar con esto".

Ahí, Devi eligió a Gabriela Gianatassio y a su hermano Guillermo. "Santi, ya sabés cómo juego yo. Sabés mi criterio y no voy a cambiarlo nunca. Y hace un año que no se ven Gabriela y su hermano, y me gustaría que estén tranquilos. Yo juego así y no me importa si es de valores o no es de valores, quiero compartan un lindo momento y que se lleven un lindo recuerdo de esta casa", argumentó Juan Pablo sobre su inesperada decisión.

Aseguran que Lourdes recibió información del afuera y piden su expulsión de Gran Hermano

Este lunes ingresaron amigos familiares de los participantes de Gran Hermano (Telefe) para jugar en el reality junto a los hermanitos se volvió viral una charla entre Lourdes Ciccarone y su mamá que desató una enorme polémica.

En el momento, la madre de Lourdes le estaba dando consejos sobre la convivencia dentro de la casa pero muchos interpretaron ciertas frases como una clara información acerca del exterior.

“A veces lo que vos ves en algunos casos no es, porque todo parece alegría y capaz que no. Yo te veo y me encanta, no importa que grites, pero cuando necesites hacerlo que no sea agresivo. No me gusta”, le aconsejó.

Además, ante la negativa de su hija, resaltó: “Vos tenes que bajar un poco. La vida no es blanco o negro, a veces le tenes que poner un poco de gris". Esta conversación, no fue bien recibida por los fanáticos, que enseguida cuestionaron a la mujer en las redes sociales. "

"Mucha info del afuera, le está diciendo que la gente no banca su agresividad", "Che, expulsión", "Que se vaya hoy esta, ¿cuánta más información va a dar?", "¿Información de afuera no?", "Está marcando línea y juego", comentaron.