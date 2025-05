El difícil momento de Caro Ibarra: la conductora de Zapping Zone atraviesa un duro golpe personal

Embed - A24.com on Instagram: " Caro Ibarra vivió un momento límite y lo compartió con sus seguidores “No tengo más ropa”, escribió conmovida la ex conductora de Zapping Zone, tras contar el incendio que arrasó con su vestidor. Un corto circuito en su casa provocó el fuego que quemó el 95% de su ropa. Aunque el impacto emocional fue enorme, ella eligió enfocarse en lo importante: “Estoy bien, mi hijo está bien, mi perro está bien… y estamos vivos”, aseguró. Con lágrimas y mucha entereza, compartió este difícil momento con sus seguidores, que no tardaron en responder con cariño y apoyo. #CaroIbarra #Incendio #ZappingZone"

