ANSES: quiénes no cobrarán la Tarjeta Alimentar en junio 2025

El monto de la Tarjeta Alimentar se deposita mensualmente y solo puede ser utilizado para la compra de alimentos, excluyendo bebidas alcohólicas. A través de esta herramienta, se busca mejorar la nutrición infantil, reducir la inseguridad alimentaria y dinamizar las economías locales mediante el consumo en comercios de cercanía.

Si bien el acceso a este beneficio es automático y no requiere inscripción previa, el pago no cubre a todas los titulares registrados en ANSES. Es por eso que todos aquellos grupos familiares que hayan sido dadas de baja de su prestación por inconsistencias en sus datos, cambios en su situación socioeconómica o que no cumplieron las condiciones actualizadas para ser beneficiarios, no podrán acceder a la Tarjeta Alimentar.

Cómo confirmar el acceso a la Tarjeta Alimentar

Ingresar a Mi ANSES con número de CUIL y Clave de Seguridad Social.

Elegir la opción "Consultar" en la sección de beneficios activos.

Verificar si la asignación de la Tarjeta Alimentar está incluida en el detalle de cobros mensuales.

