El espectacular y exitoso emprendimiento de Florencia Falcioni que es furor en Instagram

Cuando terminé la secundaria estudié la carrera de Ciencias Geológicas en la UBA y actualmente me encuentro realizando la tesis final de licenciatura con el objetivo (esperemos) de recibirme este año.

¿Cuándo descubriste tu pasión por el dibujo y la pintura?

Desde que soy chica me gustaba muchísimo dibujar y pintar, más que nada tratar de copiar caricaturas hasta que me quedaran iguales a las originales (casi siempre copiada dibujos de Disney), debo admitir que nunca fui muy fan de pintar con pincel ya que casi siempre lo hacía con lápices de colores, pero en este último tiempo le agarré el gustito y ahora me encanta.

Mi mamá fue la que me introdujo en el mundo del arte ya que ella pinta desde siempre y hace cosas hermosísimas y también es quien trabaja conmigo pintando zapatillas y camperas (nos complementamos a la perfección porque a ella le gusta hacer los diseños que a mi no me gustan y viceversa).

Cuando arranqué mi carrera universitaria dejé bastante abandonado mi lado artístico ya que no contaba con mucho tiempo para seguir practicando debido a la carga horaria que tenía en la facultad, pero gracias a la cuarentena pude volver a reencontrarme con esa parte de mi vida que había dejado de lado y que disfruto tanto.

7868bb5c-af18-44ac-967e-81e7ac3443e3.jfif

¿Qué hacías antes de comenzar tu emprendimiento?

Antes de empezar a pintar me dedicaba 100% a mi carrera universitaria y cuando empecé a tener mayor libertad horaria en la facultad pude comenzar a trabajar en un local de ropa junto con mi mejor amiga de toda la vida (nos conocemos desde los 3 años que éramos compañeras del jardín). Ella fue quien me impulsó a empezar con este emprendimiento ya que un día me preguntó si me animaba a pintar unas zapatillas de Harry Styles para su prima, con bastante inseguridad le dije que si y después de 9 larguísimas horas logré finalizar mis primeras zapatillas, contenta con el resultado pero con mucho por mejorar y seguir aprendiendo.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Fiore Custom Store (@fiore.customstore)

¿Cómo fue la transición y cuándo decidiste dedicarte a pleno en tu actual actividad?

En junio del 2021 fue cuando hice esas primeras zapatillas y decidí publicarlas en Facebook y crearme una cuenta de Instagram, con el único objetivo de hacer una moneda extra y poder ahorrar (jamás pensé en que iba a llegar hasta donde estoy). Así fue como empezaron a ingresar los primeros pedidos, al principio hice muchísimas zapatillas de Harry Styles y con el tiempo empecé a tener pedidos con diseños más variados. Al cabo de 5 meses logré independizarme, y en noviembre del 2021 dejé el trabajo en el que estaba y empecé a dedicarme 100% a este emprendimiento que es de lo cual vivo actualmente.

Al principio, no voy a mentirte, un poco de miedo me daba no tener un ingreso fijo y tener que depender de si vendía o no pero eso no me limitó para seguir haciendo lo que me gustaba y ponerle toda mi fuerza de voluntad para lograr que mi emprendimiento siguiera creciendo.

En ese momento todavía vivía con mis padres y andaba para todos lados entre sus casas (están separados) y la de mi novio con un bolsito lleno de pinturas y zapatillas para poder seguir trabajando en cualquier lugar en el que me encontrara. Por suerte al cabo de unos meses en marzo del 2022 pudimos alquilar con mi novio nuestra primera casita en donde armé mi taller y oficina de trabajo.

df4dbb31-75d0-42b8-bad1-c09e5a7de1c0.jfif

¿Cuánto te lleva el proceso creativo?

El proceso creativo comienza cuando tengo que armar el boceto digital del diseño, hay días en los que estoy inspirada y los bocetos salen súper rápido pero hay otros en los que la inspiración tarda en llegar y puedo estar horas dándole vuelta al mismo diseño hasta lograr hacer algo que me guste y sea acorde a lo que el cliente me encargó.

Muchas veces el cliente es súper específico con lo que quiere y simplemente tengo que armarlo para que pueda ver cómo quedaría, y otras veces me dejan los diseños libres a mi imaginación e inspiración.

Pero siempre antes de empezar a pintar las zapatillas el cliente puede ver el diseño y modificarlo a su gusto, si así lo desea.

¿Cómo lográs que no se despinten fácilmente?

La pintura que uso para las zapatillas es pintura para cuero de una marca reconocida y específica para este trabajo. Son productos de primera calidad e importados, esta pintura está diseñada especialmente para ser resistente al uso, a los lavados y es flexible al movimiento, y por encima van protegidas con laca acrílica de la misma marca.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Fiore Custom Store (@fiore.customstore)

¿Cuánto tardás en realizar un par de zapatillas?

El tiempo que demoro en pintar unas zapatillas es relativo al diseño que tenga que hacer. Normalmente trato de pintar dos pares de zapatillas diarios, para poder mantenerme al día con todos los pedidos que tengo que entregar. Pero los diseños que son más complejos tardo un día entero en pintarlos y a veces más.

Creo que lo máximo que tardé fue alrededor de 19 horas (sin contar el tiempo que lleva armar el boceto digital).

Y con diseños de complejidad intermedia que suelen ser los que más encargan, tardo entre 5 y 7 horas.

¿Qué fue lo más loco que te pidieron?

No se si lo definiría como loco pero si fue algo bastante raro, apenas arranqué una chica me encargó unas zapatillas para regalarle al novio y me pidió que tuviera cosas que a él le gustaban, como por ejemplo el dibujo de un auto, algo de los Simpson, el dibujo de un tatuaje, la bandera argentina, algo relacionado a la cumbia, una fecha, y algunas cosas más que no tenían un factor común entre sí jaja, pero como pude, traté de armar el diseño para que quedara lo más lindo posible y por suerte les encantó. Creo que fue lo más raro o loco que me hayan pedido.

¿A dónde te gustaría llegar con tu emprendimiento?

La verdad es una pregunta que me hago bastante seguido, como te conté anteriormente yo estudié una carrera universitaria que me llevo casi 10 años y este emprendimiento surgió de forma bastante casual y sin planearlo mucho.

Llevo más de un año y medio y en este tiempo logré pintar 720 zapatillas y camperas, aproximadamente, que sin el apoyo de mi familia y mi novio jamás hubiera sido posible, y obviamente gracias a mi amiga que me dio el empujón que necesitaba.

Respondiendo puntualmente a tu pregunta, me encanta dedicarme a esto y a pintar pero tampoco quiero cerrarle la puerta a la geología ya que es algo que me apasiona muchísimo y en lo cual invertí muchos años de mi vida.

En este momento me encantaría que la idea de personalizar se extienda hacia más cosas u objetos y no estancarme solo en zapatillas y camperas (o ropa en general), me gustaría probar haciendo murales, cuadros o por ejemplo si un cliente quiere que le pinte la heladera también poder hacerlo, también me gustaría diseñar y fabricar un modelo de zapatillas que sea de mi marca, y poder contratar a más artistas para lograr achicar los tiempos de entrega que tengo actualmente.

¿Cuál es tu mayor sueño?

Me gusta mucho soñar con la idea de tener un trabajo que me permita viajar mucho y recorrer el mundo, obviamente haciendo algo que me guste como pintar o dedicándome a la geología. Amo viajar y no puedo concebir la idea de tener un trabajo que no me deje hacerlo.

También sueño con un mundo libre de crueldad y explotación animal, pero bueno eso ya va mucho más allá de esta entrevista.

Y finalmente, en unos años, enviarte un mensaje diciéndote, te acordás de la nota? Bueno, lo he logrado.