El Eternauta en Netflix: cómo crear imágenes en ChatGPT con el estilo de la serie más vista

el eternauta serie netflix.jpeg

Cómo crear una imagen al estilo El Eternauta

Acceder a la función de generación de imágenes es el primer paso. Si tenés una cuenta en ChatGPT Plus o Pro, ya podés usarla. Desde allí, el proceso es muy sencillo, aunque requiere precisión en la descripción:

Entrá a ChatGPT con tu cuenta y confirmá que podés generar imágenes.

con tu cuenta y confirmá que podés generar imágenes. Escribí un prompt detallado . Cuanto más precisa sea la descripción, mejores serán los resultados.

. Cuanto más precisa sea la descripción, mejores serán los resultados. Inspirate en la estética de la historieta: escenarios oscuros, nieve perpetua, figuras humanas con trajes rudimentarios y calles desiertas. Usá palabras como “nocturno”, “retro”, “años 50”, “cómic blanco y negro”.

de la historieta: escenarios oscuros, nieve perpetua, figuras humanas con trajes rudimentarios y calles desiertas. Usá palabras como “nocturno”, “retro”, “años 50”, “cómic blanco y negro”. Evaluá el resultado . Si la imagen no te convence, podés pedir una variación o ajustar el prompt con más detalles.

. Si la imagen no te convence, podés pedir una variación o ajustar el prompt con más detalles. Usá una imagen como base. También es posible subir una foto propia para que la IA la transforme con esa estética.

El Eternauta Serie Netflix.jpg

Lo que sí y lo que no puede hacer la IA

Hay un aspecto legal a tener en cuenta: la inteligencia artificial no está autorizada a replicar exactamente estilos que estén protegidos por derechos de autor. Por eso, al pedir algo relacionado con El Eternauta, ChatGPT suele avisar que puede hacer “algo inspirado en”, pero no idéntico. Esto no impide obtener resultados visualmente similares, que evocan el mismo clima visual.

En algunos casos, ChatGPT te pedirá que subas una imagen de referencia o confirmes que aceptás una “inspiración” basada en ese estilo. Con eso basta para obtener ilustraciones en blanco y negro, con una estética entre el cine noir y la historieta retrofuturista.

Ricardo Darín El Eternauta Netflix.jpg

Los elementos clave para lograr el efecto Eternauta

La clave está en combinar bien palabras descriptivas visuales y ambientaciones narrativas. Estos son algunos elementos esenciales para recrear el universo visual del Eternauta:

Ubicación: Buenos Aires o una ciudad genérica con arquitectura de mitad del siglo XX.

Buenos Aires o una ciudad genérica con arquitectura de mitad del siglo XX. Clima: Nevada mortal, ventisca, ambiente hostil.

Nevada mortal, ventisca, ambiente hostil. Iluminación: Tenue, contrastes fuertes, sombras marcadas.

Tenue, contrastes fuertes, sombras marcadas. Color: Blanco y negro, escala de grises, saturación baja.

Blanco y negro, escala de grises, saturación baja. Estética: Cómic de los años 50, estilo vintage, retrofuturismo.

Cómic de los años 50, estilo vintage, retrofuturismo. Personajes: Humanos con trajes improvisados o máscaras, caminando en soledad o en pequeños grupos.

Cuanto más precisos sean estos elementos, más fácil será que la IA capture la esencia del Eternauta sin copiar directamente su estilo.

El Eternauta Netflix.jpg Foto: Gentileza Netflix

El furor por El Eternauta se expande a las redes

En X (antes Twitter), Reddit y TikTok, se multiplican los ejemplos de imágenes generadas con IA inspiradas en El Eternauta. Algunas recrean escenarios porteños cubiertos por una nevada densa y silenciosa. Otras juegan con escenas apocalípticas donde los protagonistas, como en la historieta, parecen estar atrapados en una Buenos Aires paralela.

Usuarios también comparten sus prompts para facilitar el acceso a quienes no tienen experiencia en generación de imágenes. Así, se formó una comunidad creativa que cruza tecnología, literatura gráfica y arte digital.