El reclamo de una vecina de la Patagonia que se volvió viral: "No vengan más, nos están arruinando"

Luego de que su descargo se hiciera viral, sostuvo: "Mi acción no fue con la intención de generar revuelo, me sorprendió muchísimo la cantidad de mensajes tanto buenos, como no tan buenos. Mi descargo obviamente fue desde la bronca y la tristeza de algo que vengo acumulando yo personalmente hace muchos años".

Fotógrafa y community manager de profesión, Najda nació y se crió en Villa La Angostura, uno de los puntos turísticos más visitados en la provincia de Neuquén.

“No vengan más de vacaciones a la Patagonia gente, no vengan más… No vengan más con esa irresponsabilidad, no vengan más con ese ego de creer que ponen plata pueden venir acá a hacer lo que les canta las re mil pelotas”, expresó Teresita en su descargo, el cual al día de hoy ya acumulaba más de 7.500 comentarios.

Continuó con su discurso ante la cámara y se refirió puntualmente al incendio que se desató días atrás en el Parque Nacional Nahuel Huapi. “Se está prendiendo fuego el Brazo Tristeza. ¿Por qué? Porque gente como ustedes, que vienen acá a sacarse la fotito para subirla a redes sociales, hicieron fuego en un lugar donde no está permitido. Estamos dentro de un parque nacional y se está prendiendo fuego”, advirtió.

“Nos están arruinando loco. Nos están arruinando porque vienen, contaminan, destruyen el lugar… El Parque Nacional Los Alerces se está prendiendo fuego también y hay gente que está perdiendo todo. La Patagonia es única. Es un lugar precioso y yo entiendo que a ustedes les gusta, y que realmente están disfrutando de esto, pero por favor hagan las cosas bien. Sino no vengan. No vengan, no lo arruinen. Se lo pedimos por favor. Se nos puede ir todo a la mierda. Realmente podemos perder un lugar que es único en el mundo”, lamentó Najda, entre lágrimas.