Mica Viciconte reveló su deseo de volver a ser mamá y contó qué nombre le pondría a su hija

"¡Me encanta el nombre Amapola!", confesó la mujer del ex futbolista y su compañero de panel Nicolás Peralta indagó: "¿Le pondrías así a tu segunda hija?".

En ese sentido, Mica profundizo en la posibilidad de ser mamá nuevamente y admitió: “No sé si voy a tener pero en caso de que tuviera otra, sí, me gusta Amapola. Suena lindo Amapola Cubero”.

"¿Y si Luca se larga a hablar y te pide un hermanito?", insistió su compañero. "Luca no decide. Aparte para Fabián sería el quinto hijo y no quiere. Tenemos que negociarlo mucho", declaró la ex Combate.

Mica Viciconte reveló cuáles son los límites que puso en su relación con las hijas de Nicole Neumann

En medio de los conflictos entre Nicole Neumann y Fabián Cubero, Mica Viciconte se sinceró sobre al hablar sobre vínculo que mantiene con Indiana, Allegra y Siena y contó cómo construyeron esta relación de familia ensamblada.

“Es una línea muy difícil la de mi trato con las chicas. Cuando uno vive y somos una familia, uno tiene autoridad, uno puede decidir y tiene respeto", contó la influencer en el ciclo conducido por Rulo Schijman, Desencriptados (Infobae).

Acto seguido, habló de los limites que existían en este vinculo y reflexionó: “Mis límites son los de no ocupar el lugar de madre porque no me corresponde. El padre es Fabi, yo apoyo. Nadie puede hablar de nadie y nosotros no podemos hablar de las menores".

De todas formas, aseguró que hay mucho cariño entre todas y concluyó el tema con un tierno mensaje: "Nos llevamos bien, las quiero un montón y eso es lo importante".