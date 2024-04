Mirtha Legrand dio una importante primicia sobre el futuro del INCAA y del Cine Gaumont

“Hay que opinar, hay que atreverse a opinar”, sostuvo la artista y agregó: “Siento mucho apoyo y mucho cariño de la gente. Yo no hago política, yo hago mi trabajo. Muchos cambiaron de opinión a partir de lo que dije. Pero yo no busco votos, no me interesa eso, pero es mi forma de pensar. Tengo la libertad de poder expresarlo y realmente es un orgullo. Es algo fantástico poder decirlo”.

Más adelante, el cronista del ciclo conducido por Ángel de Brito le consultó por los dichos de Guillermo Francella y las respuestas que obtuvo por parte de sus colegas, como Dolores Fonzi, Érica Rivas y Nancy Dupláa, entre otros.

“No hay que mezclar la política con el trabajo. No es beneficioso, no es bueno para nadie. Francella es un hombre encantador, es un gran actor. Es su forma de pensar y hay que respetarlo”, expresó Mirtha.

Cachete Sierra descolocó a Mirtha Legrand con un tremendo comentario escatológico

Agustín “Cachete” Sierra estuvo este domingo con Mirtha Legrand y a la conductora la extrañó que el actor no llevara consigo a su inseparable perra Marta, por lo cual le preguntó la razón de su ausencia y la explicación de él la horrorizó.

Todo comenzó cuando la diva del Trece le preguntó a Cachete si está en pareja y él le respondió: “Ahora no, tengo a mi perra, que es fiel, compañera, Marta”. Pero cuando Mirtha le consultó si la había traído, el señaló: “La dejó en su casa porque se tira unos pe… fuertes”.

“Lo vamos a blanquear acá, se tira unas flatulencias…”, corrigió Cachete, adaptando su mensaje a la TV mientras Nazarena Vélez le comentaba que “no le gusta a Mirtha eso”. “Bueno, perdón. Siempre es Marta igual, esa es la buena”, llegó a decir Sierra, antes de que la animadora tome la palabra.

“Es horrible, horrible… No sé si no lo voy a cortar eso”, dijo La Chiqui, amenazando con censurar esa escena en la sala de edición. “Sí, cortalo, Mirtha, cortalo. No la pude educar para eso, Mirtha, perdón. Por eso no la traje”, concluyó Cachete.