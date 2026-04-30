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Escándalo y alarma en una guardería: una madre denunció que dejó a su bebé sano y se lo devolvieron brutalmente golpeado

Sospechas, golpes y desesperación: el desgarrador relato de una madre que dejó a su bebé sano y se lo devolvieron violentamente golpeado. Miralo.

Escándalo y alarma en una guardería: una madre denunció que dejó a su bebé sano y se lo devolvieron brutalmente golpeado

Una estremecedora denuncia sacudió a toda una comunidad y encendió las alarmas sobre la seguridad en las guarderías infantiles, luego de que una madre asegurara que llevó a su hijo de apenas 8 meses en perfecto estado y horas más tarde se lo devolvieron con graves lesiones en el rostro.

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El dramático relato de la mujer expuso momentos de desesperación, angustia y furia, tras recibir una llamada inesperada mientras trabajaba. “Yo estaba trabajando, me llaman a las, para ser exacta, 11:10 de la mañana, y bueno, ya cuando veo el contacto de la guardería, ya me asusté, dije: ‘Acá pasó algo’”, recordó.

Según denunció, desde la institución intentaron minimizar lo ocurrido. “Me avisa la directora. Textuales palabras, no me voy a olvidar nunca. ‘Te quiero comentar que se golpeó, quedate tranquila, no pasó nada, está bien, pero tiene marcada la cara’”.

Sin embargo, la realidad fue devastadora. Cuando finalmente logró llegar, en medio de un caos urbano por un paro general, se encontró con una escena aterradora. “Entro corriendo a la dirección, estaba mi mamá con el bebé sentada y la maestra parada de un costado. Lo miro y lo primero que hago es mirar. Empecé a gritar, a llorar, por el estado en que lo veo”.

La madre aseguró que las imágenes posteriores reflejaban lesiones severas, aunque sostuvo que al verlo por primera vez estaba incluso peor. “Había edema en la cara. Esas fotos son tres horas después. Imagínate el estado. Yo peor lo encontré”.

Frente a la gravedad de las heridas, cuestionó de inmediato a la docente responsable: “¿Qué es lo que le hiciste?”.

La respuesta, según relató, fue tan desconcertante como indignante: “No, yo no le hice nada. Se raspó en el coche”.

La explicación no convenció a la familia, que denunció una fuerte inconsistencia entre las lesiones y la versión brindada por el personal. Además, la madre expresó su indignación al descubrir que no se había solicitado asistencia médica urgente.

¿Llamaste el servicio de emergencia? No, no lo llamé porque él está bien. Pero, ¿cómo no vas a llamar al servicio? Mirá los golpes que tiene”.

El caso generó una ola de indignación en redes sociales, donde miles de usuarios exigieron una investigación exhaustiva y mayores controles sobre instituciones dedicadas al cuidado infantil.

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