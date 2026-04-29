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A qué país llevó Tamara Paganini las cenizas de sus hijos: la decisión más conmovedora de su vida

La desgarradora decisión de Tamara Paganini : enterate a dónde llevó la cenizas de sus hijos y por qué.

A qué país llevó Tamara Paganini las cenizas de sus hijos: la decisión más conmovedora de su vida

La dolorosa historia de Tamara Paganini volvió a generar una profunda conmoción al conocerse el destino que eligió para rendir homenaje eterno a sus hijos fallecidos: nada menos que Estados Unidos.

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Tras atravesar una de las tragedias más devastadoras que puede vivir una madre, Tamara tomó una decisión tan inesperada como cargada de simbolismo. Luego de perder a sus mellizos, Vitorio y Donatella, decidió viajar junto a su pareja a territorio estadounidense para despedirlos en un lugar muy especial: Walt Disney World, en Florida.

Después de años de búsqueda y tratamientos, Tamara había logrado cumplir su sueño de convertirse en madre a los 42 años. Pero lo que parecía ser una etapa de felicidad terminó transformándose en una pesadilla cuando recibió un diagnóstico devastador durante el embarazo y luego enfrentó la muerte de ambos bebés.

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Primero fue Vitorio, quien falleció a los pocos minutos de nacer. Luego Donatella, quien luchó durante semanas antes de partir. El impacto emocional fue demoledor.

En medio de ese sufrimiento, Tamara y su pareja eligieron viajar a Estados Unidos para realizar una despedida profundamente íntima. Frente al emblemático castillo de Disney, considerado uno de los símbolos más reconocidos de la magia y la ilusión, dejaron parte de las cenizas de sus hijos.

La elección de ese país y ese destino no fue casual: buscaban un lugar donde el recuerdo de sus pequeños pudiera quedar asociado a la magia, la luz y la esperanza, incluso en medio del dolor más profundo.

Así, Estados Unidos se convirtió en el escenario de uno de los actos más conmovedores de su vida: una despedida silenciosa, secreta y profundamente emocional que refleja hasta dónde puede llegar el amor de una madre.

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