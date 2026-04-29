A qué país llevó Tamara Paganini las cenizas de sus hijos: la decisión más conmovedora de su vida

Primero fue Vitorio, quien falleció a los pocos minutos de nacer. Luego Donatella, quien luchó durante semanas antes de partir. El impacto emocional fue demoledor.

En medio de ese sufrimiento, Tamara y su pareja eligieron viajar a Estados Unidos para realizar una despedida profundamente íntima. Frente al emblemático castillo de Disney, considerado uno de los símbolos más reconocidos de la magia y la ilusión, dejaron parte de las cenizas de sus hijos.

La elección de ese país y ese destino no fue casual: buscaban un lugar donde el recuerdo de sus pequeños pudiera quedar asociado a la magia, la luz y la esperanza, incluso en medio del dolor más profundo.

Así, Estados Unidos se convirtió en el escenario de uno de los actos más conmovedores de su vida: una despedida silenciosa, secreta y profundamente emocional que refleja hasta dónde puede llegar el amor de una madre.