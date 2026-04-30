La reacción de Lizy Tagliani tras las disculpas de Lucas Bertero con una firme advertencia a Viviana Canosa

"Yo la pasaba a buscar y ella se producía en su casa. Hoy vine acá a pedir disculas honestamente, hubiera querido venir el primer día pero tuve que esperar lo que la ley dice", comentó sobre la amistad que tenía con Lizy y que luego se terminó.

En su momento, en las últimas instanciales del duelo judicial entre ambos, la conductora había aclarado: "Lucas Bertero se presentó al juicio con un escrito firmado por sus abogados. Realizó tres planteos, uno de nulidad, uno por competencia del juez y además una recusación contra el magistrado. Los tres planteos le fueron rechazados. Si esto queda firme, va a tener que hacer su descargo y acudir al juicio oral".

Embed

La dura reacción de Lizy Tagliani tras las disculpas públicas de Lucas Bertero

El pedido de disculpas públicas de Lucas Bertero a Lizy Tagliani llegó en televisión en el programa Intrusos y la conductora compartió después un contundente mensaje desde su cuenta en Instagram con un fragemento del testimonio al aire del periodista y también le advierte a Viviana Canosa por la denucia por calumnias e injurias que le inició tiempo atrás.

"Esto es el principio de un largo camino que queda por recorrer porque el daño se repara en todas sus instancias, y agradezco que la justicia actúe a pesar de contar con herramientas escasas y un código penal frágil, aquí las disculpas de Lucas Bertero que no puedo arrobar", indicó la conductora en su contundente posteo.

Y luego cerró con firmeza: "Falta la resolución que tomará con Viviana Canosa y luego seguiremos por el camino civil que es triste pero es donde más golpea porque toca bolsillos. Ojalá los valores fueran otros pero hoy es lo material. Siempre con la frente en alto hasta el final".