Cajeros automáticos: por qué recomiendan no imprimir el ticket tras la extracción de efectivo

Expertos señalan que arrojar el ticket en papeleras públicas, dejarlo olvidado en el cajero o incluso guardarlo sin control puede facilitar actividades delictivas, especialmente cuando se combina con otras técnicas de ingeniería social o suplantación de identidad.
Riesgos principales de imprimir tickets bancarios
El principal problema no es la impresión en sí misma, sino el manejo posterior del comprobante. Los especialistas advierten que los delincuentes pueden utilizar estos papeles para:
Vaciamiento de cuentas
Aunque el ticket no contiene claves completas, puede aportar pistas sobre hábitos financieros, sucursales frecuentes o movimientos regulares, lo que facilita ataques más sofisticados.
Robo o suplantación de identidad
La información obtenida puede ser utilizada para intentar hacerse pasar por el titular ante ciertas operaciones, especialmente mediante engaños telefónicos o digitales.
Estafas dirigidas
Con datos bancarios parciales, ciberdelincuentes pueden construir mensajes falsos o contactos fraudulentos mucho más creíbles.
Qué recomiendan los especialistas para evitar problemas
Ante este panorama, los expertos en protección financiera recomiendan modificar hábitos simples pero fundamentales para reducir riesgos.
Evitar imprimir comprobantes cuando no sea necesario
Hoy, la mayoría de las entidades financieras permiten consultar movimientos mediante:
- Home banking
- Aplicaciones móviles
- Correo electrónico
- Notificaciones automáticas
Optar por canales digitales reduce la exposición física de información sensible.
Destruir completamente el ticket
Si se imprime, debe romperse en varias partes o utilizar trituradoras de papel antes de desecharlo.
Revisar periódicamente movimientos bancarios
El monitoreo frecuente permite detectar operaciones sospechosas con mayor rapidez.
Activar alertas automáticas
Muchos bancos ofrecen notificaciones inmediatas por compras, extracciones o transferencias.
Las recomendaciones del Banco Central para operar con mayor seguridad
El Banco Central de la República Argentina (BCRA) también difundió una serie de pautas esenciales para proteger la información financiera al utilizar cajeros automáticos.
Entre sus principales consejos se destacan:
- No utilizar terminales con pantallas dañadas o configuraciones extrañas
- Cambiar contraseñas regularmente
- No compartir claves ni información personal
- Rechazar ayuda de desconocidos
- Memorizar contraseñas
- No anotar claves en papel
- Actualizar aplicaciones bancarias
- Verificar periódicamente consumos y operaciones
Estas medidas buscan disminuir la vulnerabilidad frente a delitos cada vez más sofisticados.
Alertas bancarias: la herramienta preventiva más eficaz
Dentro de todas las recomendaciones disponibles, especialistas coinciden en que activar alertas de consumo y movimientos en tiempo real es una de las barreras más efectivas contra el fraude.
Este sistema permite recibir notificaciones instantáneas sobre:
- Compras con tarjeta
- Transferencias
- Extracciones
- Pagos
- Ingresos o débitos automáticos
Gracias a esta modalidad, el usuario puede detectar rápidamente operaciones irregulares y comunicarse con su banco antes de que el daño sea mayor.
Qué hacer ante movimientos sospechosos
En caso de detectar una operación desconocida o percibir fallas en el cajero, lo recomendable es actuar con rapidez:
Pasos sugeridos:
- Contactar inmediatamente a la entidad bancaria
- Bloquear tarjetas o cuentas comprometidas
- Cambiar contraseñas
- Denunciar el hecho
- Solicitar revisión de movimientos recientes
La velocidad de respuesta puede ser clave para minimizar pérdidas económicas.
La falsa sensación de seguridad
Muchas personas consideran que un simple ticket no representa amenaza alguna. Sin embargo, la transformación digital del delito financiero cambió por completo esa percepción.
Actualmente, los delincuentes combinan información mínima de distintas fuentes para construir ataques más precisos, por lo que incluso pequeños descuidos pueden convertirse en vulnerabilidades importantes.
El comprobante bancario, lejos de ser solo un papel, puede transformarse en una pieza más dentro de esquemas de fraude más complejos.
Cambiar hábitos para proteger el dinero
La seguridad financiera moderna ya no depende únicamente de claves robustas o tarjetas protegidas. También requiere atención a pequeños detalles cotidianos.
Modificar costumbres como:
- Imprimir tickets innecesarios
- Desechar comprobantes sin destruir
- Ignorar movimientos bancarios
- No activar alertas
puede marcar una gran diferencia en la prevención de delitos.