Cajeros automáticos: por qué recomiendan no imprimir el ticket tras la extracción de efectivo

Expertos señalan que arrojar el ticket en papeleras públicas, dejarlo olvidado en el cajero o incluso guardarlo sin control puede facilitar actividades delictivas, especialmente cuando se combina con otras técnicas de ingeniería social o suplantación de identidad.

Riesgos principales de imprimir tickets bancarios

El principal problema no es la impresión en sí misma, sino el manejo posterior del comprobante. Los especialistas advierten que los delincuentes pueden utilizar estos papeles para:

Vaciamiento de cuentas

Aunque el ticket no contiene claves completas, puede aportar pistas sobre hábitos financieros, sucursales frecuentes o movimientos regulares, lo que facilita ataques más sofisticados.

Robo o suplantación de identidad

La información obtenida puede ser utilizada para intentar hacerse pasar por el titular ante ciertas operaciones, especialmente mediante engaños telefónicos o digitales.

Estafas dirigidas

Con datos bancarios parciales, ciberdelincuentes pueden construir mensajes falsos o contactos fraudulentos mucho más creíbles.

Qué recomiendan los especialistas para evitar problemas

Ante este panorama, los expertos en protección financiera recomiendan modificar hábitos simples pero fundamentales para reducir riesgos.

Evitar imprimir comprobantes cuando no sea necesario

Hoy, la mayoría de las entidades financieras permiten consultar movimientos mediante:

Home banking

Aplicaciones móviles

Correo electrónico

Notificaciones automáticas

Optar por canales digitales reduce la exposición física de información sensible.

Destruir completamente el ticket

Si se imprime, debe romperse en varias partes o utilizar trituradoras de papel antes de desecharlo.

Revisar periódicamente movimientos bancarios

El monitoreo frecuente permite detectar operaciones sospechosas con mayor rapidez.

Activar alertas automáticas

Muchos bancos ofrecen notificaciones inmediatas por compras, extracciones o transferencias.

Las recomendaciones del Banco Central para operar con mayor seguridad

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) también difundió una serie de pautas esenciales para proteger la información financiera al utilizar cajeros automáticos.

Entre sus principales consejos se destacan:

No utilizar terminales con pantallas dañadas o configuraciones extrañas

Cambiar contraseñas regularmente

No compartir claves ni información personal

Rechazar ayuda de desconocidos

Memorizar contraseñas

No anotar claves en papel

Actualizar aplicaciones bancarias

Verificar periódicamente consumos y operaciones

Estas medidas buscan disminuir la vulnerabilidad frente a delitos cada vez más sofisticados.

Alertas bancarias: la herramienta preventiva más eficaz

Dentro de todas las recomendaciones disponibles, especialistas coinciden en que activar alertas de consumo y movimientos en tiempo real es una de las barreras más efectivas contra el fraude.

Este sistema permite recibir notificaciones instantáneas sobre:

Compras con tarjeta

Transferencias

Extracciones

Pagos

Ingresos o débitos automáticos

Gracias a esta modalidad, el usuario puede detectar rápidamente operaciones irregulares y comunicarse con su banco antes de que el daño sea mayor.

Qué hacer ante movimientos sospechosos

En caso de detectar una operación desconocida o percibir fallas en el cajero, lo recomendable es actuar con rapidez:

Pasos sugeridos:

Contactar inmediatamente a la entidad bancaria

Bloquear tarjetas o cuentas comprometidas

Cambiar contraseñas

Denunciar el hecho

Solicitar revisión de movimientos recientes

La velocidad de respuesta puede ser clave para minimizar pérdidas económicas.

La falsa sensación de seguridad

Muchas personas consideran que un simple ticket no representa amenaza alguna. Sin embargo, la transformación digital del delito financiero cambió por completo esa percepción.

Actualmente, los delincuentes combinan información mínima de distintas fuentes para construir ataques más precisos, por lo que incluso pequeños descuidos pueden convertirse en vulnerabilidades importantes.

El comprobante bancario, lejos de ser solo un papel, puede transformarse en una pieza más dentro de esquemas de fraude más complejos.

Cambiar hábitos para proteger el dinero

La seguridad financiera moderna ya no depende únicamente de claves robustas o tarjetas protegidas. También requiere atención a pequeños detalles cotidianos.

Modificar costumbres como:

Imprimir tickets innecesarios

Desechar comprobantes sin destruir

Ignorar movimientos bancarios

No activar alertas

puede marcar una gran diferencia en la prevención de delitos.