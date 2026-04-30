En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Trends
Transferencia
Estafa
Prevención

Qué hacer si recibís una transferencia por error y cómo evitar caer en una estafa

Un movimiento inesperado en una cuenta bancaria puede no ser un simple error. Qué tener en cuenta y por qué es clave actuar con cautela desde el primer momento.

Una transferencia inesperada puede ser el primer indicio de una maniobra fraudulenta.

Una transferencia inesperada puede ser el primer indicio de una maniobra fraudulenta.

Recibir una transferencia bancaria inesperada puede parecer un simple error, pero en muchos casos se trata del primer paso de una maniobra fraudulenta. Entidades financieras y especialistas en ciberseguridad advierten que este tipo de situaciones suelen estar vinculadas a estafas.

Leé también Por qué imprimir los tickets del cajero automático pueden ser un riesgo
La impresión del ticket en cajeros automáticos es una práctica común que puede comprometer la seguridad de la información personal y financiera. 

El punto central es evitar reaccionar de forma impulsiva. Aunque el dinero figure acreditado en la cuenta, no debe utilizarse bajo ninguna circunstancia. Tampoco se recomienda devolverlo por cuenta propia, dado que ese es uno de los mecanismos más utilizados por los estafadores: contactan a la persona y le piden transferir el monto a otra cuenta distinta a la original. De ese modo, pueden comprometer al usuario en delitos como suplantación de identidad, robo o incluso lavado de dinero.

Ante este escenario, lo primero que se debe hacer es comunicarse de inmediato con la entidad financiera, ya sea un banco, una billetera virtual o una aplicación de pagos. Es fundamental informar que se recibió una transferencia no reconocida y solicitar que el movimiento sea revisado o bloqueado.

Por qué no se debe devolver el dinero directamente a quien lo reclama

Diseño sin título (6).jpg
Estafas virtuales: cómo identificar los mensajes de texto que pueden vaciar tus cuentas bancarias.

Estafas virtuales: cómo identificar los mensajes de texto que pueden vaciar tus cuentas bancarias.

Además, se recomienda reunir y conservar toda la información posible sobre la operación: capturas de pantalla, fecha y hora, datos del remitente y cualquier otro detalle que pueda servir como evidencia en caso de una investigación.

Otro aspecto clave es no tomar decisiones apresuradas por cuenta propia. Las acciones deben quedar en manos del banco o, si corresponde, de la Justicia. Seguir los procedimientos oficiales es la única forma de evitar complicaciones legales.

Según explican especialistas, los delincuentes suelen acceder de manera ilegal a cuentas de terceros para mover dinero a través de múltiples usuarios, en una operatoria conocida como “triangulación”. En ese esquema, quien recibe la transferencia puede convertirse sin saberlo en una pieza intermedia del delito.

Por eso, la recomendación es clara: ante cualquier movimiento extraño, actuar con cautela y comunicarse únicamente a través de los canales oficiales de la entidad financiera. La rapidez en el aviso y la falta de intervención directa son claves para evitar caer en este tipo de engaños.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Transferencia Estafa Bancos
Notas relacionadas
Cajeros automáticos: por qué recomiendan no imprimir el ticket tras la extracción de efectivo
Energía para el fin de semana largo del 1° de mayo para cada signo
No es igual para todos: la energía para el mes de mayo para cada signo
Banner Seguinos en google

Últimas Noticias

Más sobre Trends

Más sobre Trends

Te puede interesar