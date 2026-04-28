Escandalosa expulsión en Gran Hermano por un hecho de extrema violencia

El caso de Brian Lanzelotta en Gran Hermano 2015 quedó marcado como uno de los momentos más tensos de la televisión argentina, al ser la primera vez que un participante era expulsado por violencia de género.
La historia de Gran Hermano tras la decisión de expulsión directa a un participante por un hecho de extrema violencia. Los detalles.
Escándalosa expulsión en Gran Hermano por un hecho de extrema violencia.
El caso de Brian Lanzelotta en Gran Hermano 2015 quedó marcado como uno de los momentos más tensos de la televisión argentina, al ser la primera vez que un participante era expulsado por violencia de género.
El incidente ocurrió tras una fiesta, cuando una fuerte discusión con su pareja dentro de la casa, Marian Farjat, escaló hasta que Brian le propinó un golpe físico en el rostro mientras estaban en el sector del sauna.
Desbordado por la situación y el consumo de alcohol, el joven de La Tablada intentó abandonar la casa por su cuenta minutos después, rompiendo el aislamiento al abrir la puerta principal, aunque fue retenido por la producción en una zona intermedia.
La decisión final se comunicó en una gala especial donde Jorge Rial, conductor del ciclo en América TV, ingresó a la casa para hablar cara a cara con Brian.
Frente a sus compañeros, se le notificó que la producción no toleraría actos de agresión física, determinando su expulsión inmediata sin derecho a despedirse formalmente.
La crudeza de las imágenes, que fueron analizadas minuciosamente en el estudio, generó un debate nacional sobre los límites del encierro y el comportamiento violento, dejando a Marian en un estado de angustia total y al resto de los participantes en shock por la salida forzada de uno de los favoritos.
Tras su salida, el impacto mediático fue masivo; Brian admitió no recordar el golpe debido a su estado de ebriedad y mostró un profundo arrepentimiento en el debate posterior.
A pesar del escándalo, este evento se convirtió en un punto de inflexión para su carrera, ya que utilizó la exposición para lanzarse como cantante de cumbia, logrando un éxito considerable en la industria musical.
Sin embargo, su nombre quedó ligado para siempre a la historia del reality como el protagonista de una de las sanciones más drásticas y necesarias para garantizar la integridad de los concursantes.