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Furor en Netflix por el estreno de una película con Robert Pattinson que está entre las más vistas

Esta nueva película ya está disponible en Netflix y sorprende con Robert Pattinson en una historia de ciencia ficción, humor negro y un conflicto inesperado.

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Furor en Netflix por el estreno de una película con Robert Pattinson y está entre las más vistas. (Foto: Archivo)

Furor en Netflix por el estreno de una película con Robert Pattinson y está entre las más vistas. (Foto: Archivo)

ya llegó a Netflix y volvió a poner en primer plano una de las películas más comentadas de los últimos tiempos. La producción, protagonizada por Robert Pattinson y dirigida por Bong Joon-ho, combinó ciencia ficción, humor y una historia atravesada por dilemas morales.

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Pattinson construyó en esta película un papel muy diferente a los personajes que lo hicieron famoso. El actor, reconocido mundialmente por la saga Crepúsculo, se puso al frente de una historia ambientada en un futuro distante, donde la supervivencia y la identidad quedaron atrapadas en un sistema capaz de reemplazar a las personas una y otra vez.

La llegada de Mickey 17 a Netflix permitirá que nuevos espectadores descubran la propuesta dirigida por Bong Joon-ho, ganador del Óscar por Parasite. La película reunió además a un elenco de figuras reconocidas y desarrolló una historia que llevó al protagonista a enfrentarse con una situación tan extrema como inesperada.

¿De qué trata Mickey 17 en Netflix?

La historia de Mickey 17 siguió a Mickey Barnes, un joven endeudado que tomó una decisión extrema para intentar dejar atrás sus problemas. Ante la posibilidad de escapar de la situación que atravesaba en la Tierra, decidió sumarse a una expedición espacial con destino a Niflheim, un planeta remoto y helado que debía ser colonizado.

El viaje representó para él una oportunidad de empezar de nuevo. Pero esa promesa quedó rápidamente condicionada por el contrato que firmó. Mickey aceptó convertirse en un "prescindible".

Ese término definió con claridad su lugar dentro de la misión. Su trabajo fue realizar las tareas más peligrosas y mortales que pudieran presentarse durante el proceso de colonización. Desde probar vacunas experimentales hasta ingresar en espacios contaminados o reparar sectores de la nave en condiciones tóxicas, Mickey quedó expuesto de manera permanente a situaciones que podían terminar con su vida.

Cada vez que Mickey moría, la tripulación podía crear una nueva versión de él. El procedimiento permitía clonar su cuerpo y conservar, prácticamente intactos, sus recuerdos. De esa forma, una nueva copia podía continuar con el trabajo que había dejado inconcluso la anterior. La muerte, por lo tanto, dejó de representar un final definitivo para el protagonista.

¿Por qué el número 17 cambia todo en la película?

El título de la película hizo referencia a una de las versiones de Mickey. Mickey número 17 fue el clon que ocupó el centro de la historia y el personaje que Robert Pattinson interpretó en esta producción.

Hasta ese momento, el sistema había funcionado con una lógica precisa. Mickey realizaba una tarea. Si moría durante la misión, se creaba una nueva versión para reemplazarlo. Sus recuerdos permitían mantener una continuidad y el trabajo podía seguir adelante.

Sin embargo, algo cambió. Mickey 17 sobrevivió cuando todos creyeron que había muerto. Mientras tanto, la misión ya había avanzado con el proceso para crear a su reemplazo: Mickey número 18.

A partir de allí, Mickey 17 desarrolló uno de sus principales interrogantes: qué ocurre con la identidad cuando una persona puede ser reproducida una y otra vez.

El elenco que acompañó a Robert Pattinson en Mickey 17

  • Robert Pattinson
  • Naomi Ackie
  • Steven Yeun
  • Mark Ruffalo
  • Toni Collette
  • Patsy Ferran
  • Anamaria Vartolomei
  • Cameron Britton
  • Daniel Henshall
  • Stephen Park

¿Por qué Mickey 17 vuelve a captar la atención en Netflix?

La llegada de Mickey 17 al catálogo de Netflix permitió que la película encontrara una nueva ventana para llegar al público.

En este caso, la propuesta sumó varios elementos capaces de despertar interés.

Por un lado, Robert Pattinson encabezó la película y asumió un desafío interpretativo poco habitual. Por otro, Bong Joon-ho dirigió una historia de ciencia ficción después de haber alcanzado uno de los mayores reconocimientos de su carrera con Parasite.

A eso se sumó una trama que evitó quedarse únicamente en la acción. Ese fue el punto que puso en marcha el conflicto. Mickey 17 ya no tuvo que enfrentarse solamente a los peligros de su trabajo. Tuvo que convivir con su propia copia.

Mirá el tráiler de Mickey 17

En pocas palabras

  • Estreno en Netflix: "Mickey 17", protagonizada por Robert Pattinson, se suma al catálogo.
  • Ciencia ficción y dilemas: La película explora la identidad y la supervivencia en un futuro con clonación.
  • Éxito de crítica: Dirigida por Bong Joon-ho, la producción destaca por su originalidad y elenco.
Resumen generado por Thinkindot AI
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