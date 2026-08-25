Furor en Netflix por el estreno de una película con Robert Pattinson que está entre las más vistas

El viaje representó para él una oportunidad de empezar de nuevo. Pero esa promesa quedó rápidamente condicionada por el contrato que firmó. Mickey aceptó convertirse en un "prescindible".

Ese término definió con claridad su lugar dentro de la misión. Su trabajo fue realizar las tareas más peligrosas y mortales que pudieran presentarse durante el proceso de colonización. Desde probar vacunas experimentales hasta ingresar en espacios contaminados o reparar sectores de la nave en condiciones tóxicas, Mickey quedó expuesto de manera permanente a situaciones que podían terminar con su vida.

Cada vez que Mickey moría, la tripulación podía crear una nueva versión de él. El procedimiento permitía clonar su cuerpo y conservar, prácticamente intactos, sus recuerdos. De esa forma, una nueva copia podía continuar con el trabajo que había dejado inconcluso la anterior. La muerte, por lo tanto, dejó de representar un final definitivo para el protagonista.

¿Por qué el número 17 cambia todo en la película?

El título de la película hizo referencia a una de las versiones de Mickey. Mickey número 17 fue el clon que ocupó el centro de la historia y el personaje que Robert Pattinson interpretó en esta producción.

Hasta ese momento, el sistema había funcionado con una lógica precisa. Mickey realizaba una tarea. Si moría durante la misión, se creaba una nueva versión para reemplazarlo. Sus recuerdos permitían mantener una continuidad y el trabajo podía seguir adelante.

Sin embargo, algo cambió. Mickey 17 sobrevivió cuando todos creyeron que había muerto. Mientras tanto, la misión ya había avanzado con el proceso para crear a su reemplazo: Mickey número 18.

A partir de allí, Mickey 17 desarrolló uno de sus principales interrogantes: qué ocurre con la identidad cuando una persona puede ser reproducida una y otra vez.

El elenco que acompañó a Robert Pattinson en Mickey 17

Robert Pattinson

Naomi Ackie

Steven Yeun

Mark Ruffalo

Toni Collette

Patsy Ferran

Anamaria Vartolomei

Cameron Britton

Daniel Henshall

Stephen Park

¿Por qué Mickey 17 vuelve a captar la atención en Netflix?

La llegada de Mickey 17 al catálogo de Netflix permitió que la película encontrara una nueva ventana para llegar al público.

En este caso, la propuesta sumó varios elementos capaces de despertar interés.

Por un lado, Robert Pattinson encabezó la película y asumió un desafío interpretativo poco habitual. Por otro, Bong Joon-ho dirigió una historia de ciencia ficción después de haber alcanzado uno de los mayores reconocimientos de su carrera con Parasite.

A eso se sumó una trama que evitó quedarse únicamente en la acción. Ese fue el punto que puso en marcha el conflicto. Mickey 17 ya no tuvo que enfrentarse solamente a los peligros de su trabajo. Tuvo que convivir con su propia copia.

Mirá el tráiler de Mickey 17