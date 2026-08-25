Netflix enamora con esta comedia romántica y es la película de amor del momento

¿De qué trata La nueva Cenicienta en Netflix?

Dirigida por Mark Rosman, La nueva Cenicienta tomó como punto de partida uno de los relatos más reconocibles de la cultura popular y lo adaptó a una realidad diferente. La protagonista es Samantha Montgomery, conocida como Sam y encarnada por Hilary Duff.

Su vida cambió después del fallecimiento de su padre. A partir de entonces, quedó bajo el cuidado de una familia que no la trata con respeto. Sam vive junto a su madrastra, Fiona, y sus dos hermanastras, en un entorno en el que debe asumir numerosas responsabilidades.

Mientras intenta cumplir con sus obligaciones, encuentra un espacio propio en sus momentos frente a la computadora. Allí mantiene conversaciones frecuentes con un amigo cibernético al que todavía no conoce personalmente. Ambos construyeron una relación a través de esos intercambios. Hablan todos los días, pero ninguno sabe con certeza quién está del otro lado de la pantalla.

La situación cambia cuando ese misterioso amigo virtual invita a Sam a una fiesta de Halloween. Su amigo resulta ser Austin Ames, interpretado por Chad Michael Murray. Austin es uno de los chicos más populares y admirados del instituto, un atleta conocido por todos y alguien que, en apariencia, pertenece a un mundo muy diferente al de Sam.

Según el resumen oficial de Netflix: "Ella conoció al chico de sus sueños en un baile justo antes de su toque de queda. El zapatito de cristal es su teléfono; y el príncipe azul, un apuesto atleta de la escuela".

Hilary Duff y Chad Michael Murray encabezan el elenco de La nueva Cenicienta

Hilary Duff

Chad Michael Murray

Jennifer Coolidge

Dan Byrd

Regina King

Julie Gonzalo

Lin Shaye

Madeline Zima

Andrea Avery

Mary Pat Gleason

Una comedia romántica para quienes buscan una historia ligera

La película también se mantiene como una opción para quienes quieren ver una historia sin grandes complicaciones.

Su propuesta combina romance con momentos de humor y una sucesión de situaciones que se desarrollan alrededor del secreto de Sam.

La relación entre los protagonistas es el eje principal, pero el entorno familiar y escolar genera buena parte de los obstáculos.

La madrastra Fiona y las hermanastras representan la presión que Sam enfrenta en su vida cotidiana. Mientras tanto, el mundo del instituto introduce otra serie de diferencias y expectativas.