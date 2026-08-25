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Netflix enamora con esta comedia romántica y es la película de amor del momento

Netflix recuperó una comedia romántica de 95 minutos que marcó a toda una generación y volvió a despertar la nostalgia.

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Netflix enamora con esta comedia romántica y es la película de amor del momento. (Foto: Archivo)

Netflix enamora con esta comedia romántica y es la película de amor del momento. (Foto: Archivo)

Netflix volvió a sumar a su catálogo una de esas películas que, pese al paso de los años, mantienen intacta su capacidad para conectar con el público. Se trata de "La nueva Cenicienta", la comedia romántica estrenada en 2004 que protagonizaron Hilary Duff y Chad Michael Murray y que recuperó una historia clásica para trasladarla a un contexto mucho más cercano a los adolescentes de su época.

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Con una duración de apenas 95 minutos, la película construyó una versión moderna del tradicional cuento de Cenicienta. En lugar de carruajes, castillos y zapatitos de cristal, la historia incorporó elementos propios de los primeros años de los 2000: una computadora, conversaciones virtuales, una fiesta de Halloween, un teléfono celular y los códigos de la vida escolar.

El resultado fue una comedia romántica que combinó humor, romance y una historia de transformación personal. Dos décadas después de su estreno, la película volvió a encontrar espacio entre los espectadores y se presentó como una opción especialmente atractiva para quienes crecieron con este tipo de historias y para quienes la descubrieron por primera vez.

La llegada de este título al catálogo también permitió que una nueva generación se acercara a una de las versiones más conocidas del clásico cuento popular. Pero detrás de su apariencia de historia adolescente y su tono ligero, hay una fórmula que explica por qué el film sigue despertando interés tantos años después.

¿De qué trata La nueva Cenicienta en Netflix?

Dirigida por Mark Rosman, La nueva Cenicienta tomó como punto de partida uno de los relatos más reconocibles de la cultura popular y lo adaptó a una realidad diferente. La protagonista es Samantha Montgomery, conocida como Sam y encarnada por Hilary Duff.

Su vida cambió después del fallecimiento de su padre. A partir de entonces, quedó bajo el cuidado de una familia que no la trata con respeto. Sam vive junto a su madrastra, Fiona, y sus dos hermanastras, en un entorno en el que debe asumir numerosas responsabilidades.

Mientras intenta cumplir con sus obligaciones, encuentra un espacio propio en sus momentos frente a la computadora. Allí mantiene conversaciones frecuentes con un amigo cibernético al que todavía no conoce personalmente. Ambos construyeron una relación a través de esos intercambios. Hablan todos los días, pero ninguno sabe con certeza quién está del otro lado de la pantalla.

La situación cambia cuando ese misterioso amigo virtual invita a Sam a una fiesta de Halloween. Su amigo resulta ser Austin Ames, interpretado por Chad Michael Murray. Austin es uno de los chicos más populares y admirados del instituto, un atleta conocido por todos y alguien que, en apariencia, pertenece a un mundo muy diferente al de Sam.

Según el resumen oficial de Netflix: "Ella conoció al chico de sus sueños en un baile justo antes de su toque de queda. El zapatito de cristal es su teléfono; y el príncipe azul, un apuesto atleta de la escuela".

Hilary Duff y Chad Michael Murray encabezan el elenco de La nueva Cenicienta

  • Hilary Duff
  • Chad Michael Murray
  • Jennifer Coolidge
  • Dan Byrd
  • Regina King
  • Julie Gonzalo
  • Lin Shaye
  • Madeline Zima
  • Andrea Avery
  • Mary Pat Gleason

Una comedia romántica para quienes buscan una historia ligera

La película también se mantiene como una opción para quienes quieren ver una historia sin grandes complicaciones.

Su propuesta combina romance con momentos de humor y una sucesión de situaciones que se desarrollan alrededor del secreto de Sam.

La relación entre los protagonistas es el eje principal, pero el entorno familiar y escolar genera buena parte de los obstáculos.

La madrastra Fiona y las hermanastras representan la presión que Sam enfrenta en su vida cotidiana. Mientras tanto, el mundo del instituto introduce otra serie de diferencias y expectativas.

En pocas palabras

  • Netflix recupera una comedia romántica de 195 minutos que marcó a toda una generación.
  • La nueva Cenicienta, estrenada en 2004, adapta el clásico cuento a un contexto moderno con Hilary Duff y Chad Michael Murray.
  • La película combina humor, romance y una historia de transformación personal, conectando con nuevas y viejas audiencias.
Resumen generado por Thinkindot AI
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