Regresos y cuidados en Boca: el plan de Arruabarrena con Leandro Paredes y las altas del plantel para enfrentar a Lanús

Boca ultima detalles para disputar la séptima fecha del Torneo Clausura este viernes en La Bombonera frente a Lanús. En la antesala del compromiso, la nómina conducida por Rodolfo Arruabarrena contará con tres retornos de peso: Leandro Paredes, Leandro Lozano y Lautaro Di Lollo volverán a estar a disposición. Sin embargo, la resolución del entrenador respecto al mediocampista central y capitán no pasará por incluirlo desde el inicio, sino por administrar sus cargas físicas desde el banco de suplentes.