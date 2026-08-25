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Regresos y cuidados en Boca: el plan de Arruabarrena con Leandro Paredes y las altas del plantel para enfrentar a Lanús

Arruabarrena preservará a Leandro Paredes ante Lanús pensando en el duelo frente a Vélez por Copa Argentina. Regresan Lozano y Di Lollo.

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Regresos y cuidados en Boca: el plan de Arruabarrena con Leandro Paredes y las altas del plantel para enfrentar a Lanús

Boca ultima detalles para disputar la séptima fecha del Torneo Clausura este viernes en La Bombonera frente a Lanús. En la antesala del compromiso, la nómina conducida por Rodolfo Arruabarrena contará con tres retornos de peso: Leandro Paredes, Leandro Lozano y Lautaro Di Lollo volverán a estar a disposición. Sin embargo, la resolución del entrenador respecto al mediocampista central y capitán no pasará por incluirlo desde el inicio, sino por administrar sus cargas físicas desde el banco de suplentes.

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La decisión técnica responde de manera directa a la planificación de los próximos compromisos decisivos del calendario. Paredes viene de superar una inflamación en el isquiotibial izquierdo sentida en la igualdad 1 a 1 ante Platense, un problema originado por la acumulación de minutos entre su participación en el Mundial y el arranque del semestre xeneize. Aquella dolencia lo marginó del viaje a Paraguay para la revancha de Copa Sudamericana ante Recoleta y del clásico disputado ante Racing.

Pese a que el grupo contó con una jornada libre, el volante trabajó en Boca Predio junto a los futbolistas en recuperación para acelerar su puesto a punto. Si bien sumará minutos si el trámite ante el Granate lo demanda, el objetivo principal es que llegue al cien por cien desde lo físico al cruce del próximo miércoles 2 de septiembre frente a Vélez Sarsfield por los octavos de final de la Copa Argentina, a disputarse en el Mario Alberto Kempes de Córdoba. A esto se le suma que una semana después el club afrontará la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana frente a San Pablo en condición de local.

Qué pasa con la formación de Boca y los otros jugadores recuperados

A diferencia de la situación del capitán, las noticias en la alineación titular asoman favorables para el rearmado de la estructura defensiva:

  • Leandro Lozano y Lautaro Di Lollo: ambos futbolistas superaron las complicaciones físicas padecidas frente a Platense y volverán a integrar la nómina de convocados, profileándose para integrar la formación inicial este viernes.

  • El dilema de los centrales: la recuperación de Di Lollo resulta indispensable para el cuerpo técnico debido a las ausencias en el sector central. Ante la Academia se desgarró Ayrton Costa, quien se sumó a la nómina de bajas que integra Marco Pellegrino. Por esta razón, Facundo Herrera tuvo que disputar la segunda parte en Avellaneda y el juvenil zurdo de la Reserva, Matías Satas, podría integrar la citación contra Lanús.

  • La situación de Milton Delgado: el juvenil fue reemplazado ante Racing por Tomás Belmonte a raíz de una contractura. Aunque los análisis descartaron una lesión de gravedad, Arruabarrena optó por no utilizarlo este viernes para cuidarlo y guardarlo también de cara al enfrentamiento por Copa Argentina ante el Fortín.

De esta manera, el cuerpo técnico encara la antesala del duelo ante Lanús equilibrando la reaparición de piezas clave en la alineación titular con el resguardo de referentes indispensables para afrontar el cruce eliminatorio en Córdoba.

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