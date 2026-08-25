Regresos y cuidados en Boca: el plan de Arruabarrena con Leandro Paredes y las altas del plantel para enfrentar a Lanús

Pese a que el grupo contó con una jornada libre, el volante trabajó en Boca Predio junto a los futbolistas en recuperación para acelerar su puesto a punto. Si bien sumará minutos si el trámite ante el Granate lo demanda, el objetivo principal es que llegue al cien por cien desde lo físico al cruce del próximo miércoles 2 de septiembre frente a Vélez Sarsfield por los octavos de final de la Copa Argentina, a disputarse en el Mario Alberto Kempes de Córdoba. A esto se le suma que una semana después el club afrontará la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana frente a San Pablo en condición de local.