¡Escándalo en Luzu! Ángela Torres quedó en el ojo de la tormenta tras un inesperado reclamo al aire

Hablamos del escándalo que armó Ferbo, influencer y conductor de Se fue larga, al exponer al aire que Ángela Torres no lo invitó al festejo de su cumpleaños. El conductor, de 28 años, no tenía palabras para expresar su bronca y dolor por no haber sido parte del convite, al cual, aclaró, no hubiera podido ir de todas formas porque al día siguiente tenía programado correr una maratón: "Yo igual no podía ir porque tenía el 21K, pero igual no me daba ir si era el +1 de Domi porque por ahí no quería que vaya. Si me dice colado, me muero, con lo culposo que soy, me pongo a llorar". Y agregó: "Lo que me pareció raro es que invitó a Teo y a Domi y les dio un +1… A mí me parece raro porque el año pasado invité a todos los de Nadie dice nada…".