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¡Escándalo en Luzu! Ángela Torres quedó en el ojo de la tormenta tras un inesperado reclamo al aire

En paralelo al debut de Popstars, Ángela Torres quedó en medio de una polémica con un compañero del canal de Nico Occhiato.

25 ago 2026, 12:09
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¡Reclamos, internas y escrache! Ángela Torres, en el medio de un escándalo infernal que explotó en Luzu

¡Reclamos, internas y escrache! Ángela Torres, en el medio de un escándalo infernal que explotó en Luzu

¡Reclamos, internas y escrache! Ángela Torres, en el medio de un escándalo infernal que explotó en Luzu

¡Reclamos, internas y escrache! Ángela Torres, en el medio de un escándalo infernal que explotó en Luzu

Ángela Torres está pasando por un momento extraordinario: no para de crecer artísticamente y en las últimas horas debutó en la pantalla como jurado de Popstars. Sin embargo, puertas adentro de Luzu, la cantante se convirtió en el blanco de un fuerte reclamo por parte de un compañero de canal.

Hablamos del escándalo que armó Ferbo, influencer y conductor de Se fue larga, al exponer al aire que Ángela Torres no lo invitó al festejo de su cumpleaños. El conductor, de 28 años, no tenía palabras para expresar su bronca y dolor por no haber sido parte del convite, al cual, aclaró, no hubiera podido ir de todas formas porque al día siguiente tenía programado correr una maratón: "Yo igual no podía ir porque tenía el 21K, pero igual no me daba ir si era el +1 de Domi porque por ahí no quería que vaya. Si me dice colado, me muero, con lo culposo que soy, me pongo a llorar". Y agregó: "Lo que me pareció raro es que invitó a Teo y a Domi y les dio un +1… A mí me parece raro porque el año pasado invité a todos los de Nadie dice nada…".

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"Es raro invitar a todo el grupo y no a dos", siguió Ferbo, con una lógica que Ángela Torres no aplicó, aunque quizás sin darse cuenta. "Era su cumpleaños y quizás ella quiso ser más selectiva, no sé", lo justificó entonces su compañera, que sí había sido invitada al evento. "Re, por eso no quise ir con el +1, porque capaz ella quería que fuera Domi con amigas…", contestó Fermín.

Así las cosas, el conductor intentó remarla con una autocrítica: "Yo soy medio embole para las fiestas", aseguró, buscando una explicación. Sin embargo, la reacción de Ferbo cayó pésimo entre la comunidad de Luzu, que se alzó para defender a Ángela con comentarios como: "Bueno, hermano, andá a laburar en terapia que no a todo el mundo le vas a caer bien, se ardía porque Angela no lo invitó al cumple. 28 años tenés, Ferbo, e igual no podías ir. ¿Qué lloras?".

¿Ángela Torres le tiró un palito a su ex en el show de Rosalía en Buenos Aires?

Después de su paso por el Confesionario del Lux Tour de Rosalía en el Movistar Arena, donde contó que salió con un chico que la hizo perder su "muchosidad" —un concepto que ella define como aquello que la hace auténtica y brillar con luz propia— y que nunca quiso incluirla en su vida, Ángela Torres tuvo que enfrentar a la prensa y responder si el protagonista de esa historia era Rusherking, con quien estuvo en pareja durante dos años. Ante la consulta directa sobre si el cantante le había escrito tras la repercusión, la actriz esquivó el nombre haciéndose la desentendida, y cuando le insistieron si la confesión había sido por él, eligió sostener el misterio hasta el final: "Es parte de la magia del show de Rosi. No voy a andar aclarando nombre ni apellido de nadie", c erró, sin confirmar ni desmentir nada.

     

 

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Angela Torres

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