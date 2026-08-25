Enjuagues bucales comerciales: por qué pueden ser peligrosos y qué recomienda un odontólogo

El odontólogo también desaconseja el uso frecuente de agua oxigenada o peróxido de hidrógeno como enjuague bucal, otra de las opciones que circulan en redes sociales.

Según explica, al entrar en contacto con tejidos orgánicos, esta sustancia se transforma en radicales libres extremadamente reactivos que oxidan componentes celulares vitales, como las membranas de las células y el ADN. Además, produce quemaduras químicas en las encías que pueden derivar en necrosis, es decir, la muerte del tejido.

Baena aclara que una o dos aplicaciones al año no representan un riesgo severo, pero advierte que su utilización frecuente incrementa drásticamente la probabilidad de daño tisular permanente.

Enjuague bucal casero: qué ingredientes recomienda el odontólogo

Frente a estas opciones, Baena propone elaborar un enjuague bucal casero con ingredientes de fácil acceso.

Extracto de manzanilla, por sus propiedades antiinflamatorias y antibacterianas.

Bicarbonato de sodio, que ejerce un efecto buffer o amortiguador inmediato y reduce la acidez de la saliva, lo que dificulta la colonización y propagación de levaduras y otros patógenos.

Sal de mesa, que, combinada con el bicarbonato, favorece un proceso osmótico que ayuda a extraer fluidos de los tejidos inflamados y reduce la inflamación de las encías.

Extracto de menta, de manera opcional, para aportar frescura.

200 mililitros de agua hervida, como base de la preparación.

Según explica Baena, la manzanilla contiene flavonoides con propiedades antiinflamatorias y presenta una acción antibacteriana particularmente dirigida contra Streptococcus mutans y estafilococos grampositivos. Además, destaca que el extracto no mancha las piezas dentales.

Cómo preparar un enjuague bucal casero con manzanilla y menta

Una vez obtenidos los extractos, el procedimiento indicado por el odontólogo es el siguiente:

Hervir 200 ml de agua.

Agregar, inmediatamente después de hervir, 20 gotas de extracto de manzanilla .

. Incorporar 15 gotas de extracto de menta , si se desea utilizar este ingrediente.

, si se desea utilizar este ingrediente. Dejar que el líquido se enfríe hasta alcanzar la temperatura ambiente.

Una vez frío, agregar una cucharada de bicarbonato de sodio y una cucharada de sal .

. Mezclar bien hasta conseguir una preparación homogénea.

El producto debe conservarse en un recipiente de vidrio con tapa.

Cómo hacer el extracto de manzanilla y menta para el enjuague bucal

Para elaborar la fórmula, primero se deben obtener los extractos vegetales mediante un proceso de maceración con alcohol de 70°, al que el especialista identifica como el agente extractor más efectivo.

Para preparar el extracto de manzanilla se deben seguir estos pasos:

Colocar flores secas de manzanilla en un frasco de vidrio limpio con tapa hermética.

Agregar alcohol de 70° hasta cubrir completamente las flores.

Cerrar el frasco y conservarlo durante siete días en un lugar oscuro.

Agitar el recipiente una vez por día para favorecer la extracción de los principios activos.

Después de una semana, filtrar el contenido para retirar las flores y conservar únicamente el extracto líquido.

Para obtener el extracto de menta se debe realizar el mismo procedimiento, pero con hojas de menta y en un recipiente separado.

Cuánto dura el enjuague bucal casero y cómo conservarlo

De acuerdo con la propuesta de Baena, el enjuague se mantiene estable y conserva su efectividad durante al menos un mes, sin necesidad de incorporar conservantes químicos artificiales.

El especialista presenta esta alternativa como una opción de bajo costo, elaborada con ingredientes accesibles. También destaca que, según su planteo, permite reducir el uso y descarte de envases plásticos y de químicos nocivos para el cuerpo y el medio ambiente.

La fórmula propuesta por el odontólogo busca complementar la higiene bucal, pero no reemplaza el cepillado de los dientes ni los controles odontológicos. Ante sangrado frecuente de las encías, dolor, inflamación u otros síntomas persistentes, es importante consultar con un profesional para determinar la causa y el tratamiento adecuado.