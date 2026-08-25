¡Bomba antes de la final! Ángel de Brito reveló quién ganaría Gran Hermano: “Es un..."

A lo que Ubfal corrigió con complicidad: "La ganadora". Y Ahí Ángel de Brito agregó entre risas y dejando una insinuante indirecta: "La ganadora sí. Es un sol la ganadora. Dicen, no lo sé, estoy jodiendo".

De inmediato los comentarios entre los usuarios y seguidores del reality se multiplicaron en las redes y todas las miradas apuntaron a Sol Abraham, una de las participantes más polémicas de la edición con un alto perfil y protagonista de varios escándalos en la convivencia, quien ya se hizo conocida por su ingreso en la famosa casa en 2011.

Desde hace varias semanas Solange suena fuerte como una de las potenciales candidatas a llegar a la gran final. En las últimas horas, se impuso en una reñida votación a Tamara Paganini, quien quedó eliminada de GH al recibir el 51.1% de los votos del público.

El inesperado gesto de Solange en medio del versus entre Majluf y Luana en Gran Hermano

Mientras se definía la salida de Majluf de Gran Hermano, Solange Abraham protagonizó una inesperada situación que llamó la atención de Santiago del Moro.

En medio de la tensión por conocer quién debía abandonar la casa, un particular momento protagonizado por Sol llamó la atención del público.

Mientras los participantes se preparaban para la definición y debían ubicarse cerca de la persona que querían que continuara en el reality, Sol no se encontraba junto al resto de sus compañeros.

La jugadora permanecía cerca de la puerta del confesionario, a la espera de poder realizar la nominación espontánea. El conductor aprovechó para preguntarle directamente si apoyaba a alguna de las dos nominadas. Sin vueltas y ante la mirada de todos, la jugadora respondió que no bancaba a ninguna de las dos.

La respuesta sorprendió por su contundencia y generó una reacción inmediata de Luana, quien tomó el comentario con ironía y destacó la claridad de su compañera. "La sinceridad ante todo, Santi", comentó la morocha.

Santiago del Moro, por su parte, avaló la postura de Solange y dio por terminado el intercambio con una frase que reflejó el clima de la casa en esta instancia del juego: "Está muy bien, chicas, a esta altura...", indicó el conductor.