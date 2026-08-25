Olor a humedad dentro del placard: el truco de un arquitecto para eliminarlo de forma efectiva

El descascaramiento de la pintura y una pared húmeda al tacto son señales de alerta. Cuando aparecen estos síntomas, colocar tiza, arroz o carbón no será suficiente para solucionar el inconveniente.

La situación requiere especial atención si el muro afectado se encuentra en contacto directo con las instalaciones de un baño, ya que podría existir una filtración o una falla relacionada con las cañerías.

Cuándo consultar a un profesional

Ante la presencia de pintura deteriorada o humedad en la mampostería, lo recomendable es solicitar la evaluación de un plomero o un arquitecto. El profesional podrá determinar el origen del problema y establecer qué reparación resulta necesaria.