Se separaron después de 30 años y Yanina Latorre reveló el explosivo motivo: "Se calentó con otra"

La conductora fue por más y lanzó su propia teoría sobre lo que pasó en la pareja: "Este se calentó con una y le picó. Claramente. Le picó la mariposa en el pititito y en la pancita. A ver, nadie se separa del hombre de la mujer más hermosa del planeta. Si vos seguís enamorado, chicos, no se te va la pasión. Aparte, la pasión cambia, no es lo mismo. Uno le pone huevos, la va remando, le pone interés", reveló.

Por su parte, Juli Argenta, quien llevó el informe al piso, coincidió con lo que había dicho el propio Pep: la falta de pasión y ciertas cuestiones de la pareja que ya no estaban presentes fueron las razones detrás de la ruptura después de 30 años.

Sobre el DT, agregó: "Él es un tipo muy cuidadoso. Cuando festejaba campeonatos, lo veíamos junto a su mujer, la hija que lo acompaña. Hay un capítulo que llama mucho la atención, previo a separarse de la mujer, que fue el año pasado, donde él jugaba una de estas finales importantes y decide abrir como su corazón y su situación hacia todo el plantel".

Guardiola ya confirmó públicamente el fin de su matrimonio con Cristina Serra tras 30 años juntos, y el tema quedará expuesto con más detalle en su documental "La Obsesión". Mientras tanto, en los programas de espectáculos sigue creciendo el análisis sobre los motivos de la ruptura, con Yanina Latorre como una de las voces más filosas al respecto.