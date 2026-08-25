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Se separaron después de 30 años y Yanina Latorre reveló el explosivo motivo: "Se calentó con otra"

En su programa de radio, Yanina Latorre reveló una separación de figuras de primer nivel y no se guardó nada. Todos los detalles.

25 ago 2026, 13:22
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Se separaron después de 30 años y Yanina Latorre reveló el explosivo motivo: Se calentó con otra

Se separaron después de 30 años y Yanina Latorre reveló el explosivo motivo: "Se calentó con otra"

Se separaron después de 30 años y Yanina Latorre reveló el explosivo motivo: Se calentó con otra

Se separaron después de 30 años y Yanina Latorre reveló el explosivo motivo: "Se calentó con otra"

Mantener viva la chispa del amor durante años es una tarea difícil, casi imposible, salvo para algunas parejas que logran sostenerlo con el tiempo. Pero en los últimos días se conoció una separación fuerte por la magnitud del vínculo: la de Pep Guardiola y Cristina Serra, luego de 30 años juntos.

El ex entrenador de Barcelona y Manchester City se prepara para estrenar su documental "La Obsesión", donde repasa sus últimos dos años al frente del plantel inglés. Allí también habla de su separación.

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El propio DT decidió contarlo sin filtro: "Muchachos, quiero confesarles algo. Me voy a divorciar de la mujer más bella de este planeta. De mi mujer, de mi exmujer. ¿La amo? Por supuesto. ¿Me ama? Sí, pero hemos perdido la pasión. Por muchas razones".

Yanina Latorre dio detalles de la separación de Pep Guardiola y Cristina Serra

Desde su programa radial en El Observador, Yanina Latorre opinó sin filtro sobre lo que le toca vivir a Guardiola y dejó una definición picante: "Es un soltero codiciado a partir de ahora".

La conductora fue por más y lanzó su propia teoría sobre lo que pasó en la pareja: "Este se calentó con una y le picó. Claramente. Le picó la mariposa en el pititito y en la pancita. A ver, nadie se separa del hombre de la mujer más hermosa del planeta. Si vos seguís enamorado, chicos, no se te va la pasión. Aparte, la pasión cambia, no es lo mismo. Uno le pone huevos, la va remando, le pone interés", reveló.

Por su parte, Juli Argenta, quien llevó el informe al piso, coincidió con lo que había dicho el propio Pep: la falta de pasión y ciertas cuestiones de la pareja que ya no estaban presentes fueron las razones detrás de la ruptura después de 30 años.

Sobre el DT, agregó: "Él es un tipo muy cuidadoso. Cuando festejaba campeonatos, lo veíamos junto a su mujer, la hija que lo acompaña. Hay un capítulo que llama mucho la atención, previo a separarse de la mujer, que fue el año pasado, donde él jugaba una de estas finales importantes y decide abrir como su corazón y su situación hacia todo el plantel".

Guardiola ya confirmó públicamente el fin de su matrimonio con Cristina Serra tras 30 años juntos, y el tema quedará expuesto con más detalle en su documental "La Obsesión". Mientras tanto, en los programas de espectáculos sigue creciendo el análisis sobre los motivos de la ruptura, con Yanina Latorre como una de las voces más filosas al respecto.

     

 

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