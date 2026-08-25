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Netflix: Ricardo Darín y Diego Peretti brillan con el estreno de "Lo dejamos acá"

Protagonizada por Ricardo Darín y Diego Peretti, la nueva película argentina se presentará en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián previo a su estreno en Netflix.

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Netflix: Ricardo Darín y Diego Peretti brillan con el estreno de Lo dejamos acá. (Foto: Gentileza Netflix)

Netflix: Ricardo Darín y Diego Peretti brillan con el estreno de "Lo dejamos acá". (Foto: Gentileza Netflix)

Lo dejamos acá, la nueva película de Netflix hecha en Argentina protagonizada por Ricardo Darín y Diego Peretti, llegará a la plataforma de streaming el 16 de octubre, luego de su premiere mundial en la 74ª edición del Festival Internacional de Cine de San Sebastián.

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Producida por Kenya Films, con Ricardo Darín, Chino Darín y Federico Posternak como productores, y dirigida por Hernán Goldfrid (Atrapados, El jardín de bronce, Tesis sobre un homicidio), la película marca el regreso de Darín a la pantalla grande tras Argentina, 1985 y luego del éxito de la serie El Eternauta. Completan el elenco Antonia Bengoechea, Inés Efron, Andrea Politti, Pata Echegoyen, Carlos Santamaría y Miriam Odorico.

La presentación en San Sebastián anticipará su estreno global en Netflix en uno de los escenarios más relevantes del cine iberoamericano, y en una edición especial en la que Ricardo Darín protagoniza la imagen oficial del festival de este año.

(Foto: Gentileza Netflix).

(Foto: Gentileza Netflix).

Lo dejamos acá reunirá en pantalla a Darín y Peretti, en una historia donde la relación entre terapeuta y paciente empieza a tomar caminos inesperados.

¿De qué trata Lo dejamos acá, la nueva película de Netflix?

Según el adelanto de Netflix: "Un psicoanalista pragmático pierde la fe en los métodos habituales de la psicología y comienza a sobrepasar los límites con sus pacientes. Todo parece funcionar hasta que un escritor con un bloqueo creativo llega a su consulta".

(Foto: Gentileza Netflix).

(Foto: Gentileza Netflix).

Ficha técnica de Lo dejamos acá

  • Director: Hernán Goldfrid
  • Guion: Emanuel Diez
  • Producción: Kenya Films
  • Productores: Federico Posternak, Ricardo Darín, Chino Darín
  • Elenco: Ricardo Darín, Diego Peretti, Antonia Bengoechea, Inés Efron, Andrea Politti, Pata Echegoyen, Carlos Santamaría, Miriam Odorico
  • Fotografía: Rodrigo Pulpeiro
  • Música: Roque Baños
  • Edición: Andrés Quaranta
  • Diseño de vestuario: Jam Monti
  • Sonido: Martín Porta
  • Diseño de producción: Daniel Gimelberg
  • Duración: 01:37
  • Año de producción: 2026
(Foto: Gentileza Netflix).

(Foto: Gentileza Netflix).

¿Quiénes están detrás de la película protagonizada por Ricardo Darín y Diego Peretti?

KENYA FILMS, fundada en 2016 por Ricardo Darín, Chino Darín y Federico Posternak, nace con la premisa de desarrollar contenidos audiovisuales de máxima calidad.

Conformada por un grupo de profesionales que han sido parte de algunos de los más grandes éxitos de taquilla en Argentina en los últimos 25 años, y se unieron para buscar nuevos desafíos seleccionando cuidadosamente los proyectos en los que están involucrados.

La misión es seguir contando historias a un alto nivel, como sus películas ya estrenadas, "El Amor Menos Pensado" (2018 – dirigida por Juan Vera), selección oficial y film de apertura del San Sebastián International Film Festival, "La Odisea de los Giles" (2019 – dirigida por Sebastián Borensztein), ganadora del Premio Goya a Mejor Película Latinoamericana, TIFF Special Presentation y Selección Oficial en SSIFF, "Argentina, 1985" (2022, dirigida por Santiago Mitre), nominada al Premio Oscar como Mejor Película Internacional, ganadora del Golden Globe a Mejor Película en Lengua no Inglesa, ganadora del Premio Goya a Mejor Película Latinoamericana, Ganadora del Premio del Público Ciudad de Donosti en SSIFF. Ganadora del Premio Platino a Mejor Película, y "Descansar en Paz" (2024 – dirigida por Sebastián Borensztein), primera película original para Netflix.

(Fotos: Gentileza Netflix).

(Fotos: Gentileza Netflix).

Primer vistazo de Lo dejamos acá en Netflix

En pocas palabras

  • Netflix: La nueva película argentina con Ricardo Darín y Diego Peretti se estrena el 16 de octubre.
  • San Sebastián: El film tendrá su premiere mundial en el Festival Internacional de Cine.
  • Sinopsis: La trama gira en torno a la inesperada relación entre un psicoanalista y su paciente.
Resumen generado por Thinkindot AI
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