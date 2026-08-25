Netflix: Ricardo Darín y Diego Peretti brillan con el estreno de "Lo dejamos acá"

¿De qué trata Lo dejamos acá, la nueva película de Netflix?
Según el adelanto de Netflix: "Un psicoanalista pragmático pierde la fe en los métodos habituales de la psicología y comienza a sobrepasar los límites con sus pacientes. Todo parece funcionar hasta que un escritor con un bloqueo creativo llega a su consulta".
(Foto: Gentileza Netflix).
Ficha técnica de Lo dejamos acá
- Director: Hernán Goldfrid
- Guion: Emanuel Diez
- Producción: Kenya Films
- Productores: Federico Posternak, Ricardo Darín, Chino Darín
- Elenco: Ricardo Darín, Diego Peretti, Antonia Bengoechea, Inés Efron, Andrea Politti, Pata Echegoyen, Carlos Santamaría, Miriam Odorico
- Fotografía: Rodrigo Pulpeiro
- Música: Roque Baños
- Edición: Andrés Quaranta
- Diseño de vestuario: Jam Monti
- Sonido: Martín Porta
- Diseño de producción: Daniel Gimelberg
- Duración: 01:37
- Año de producción: 2026
(Foto: Gentileza Netflix).
¿Quiénes están detrás de la película protagonizada por Ricardo Darín y Diego Peretti?
KENYA FILMS, fundada en 2016 por Ricardo Darín, Chino Darín y Federico Posternak, nace con la premisa de desarrollar contenidos audiovisuales de máxima calidad.
Conformada por un grupo de profesionales que han sido parte de algunos de los más grandes éxitos de taquilla en Argentina en los últimos 25 años, y se unieron para buscar nuevos desafíos seleccionando cuidadosamente los proyectos en los que están involucrados.
La misión es seguir contando historias a un alto nivel, como sus películas ya estrenadas, "El Amor Menos Pensado" (2018 – dirigida por Juan Vera), selección oficial y film de apertura del San Sebastián International Film Festival, "La Odisea de los Giles" (2019 – dirigida por Sebastián Borensztein), ganadora del Premio Goya a Mejor Película Latinoamericana, TIFF Special Presentation y Selección Oficial en SSIFF, "Argentina, 1985" (2022, dirigida por Santiago Mitre), nominada al Premio Oscar como Mejor Película Internacional, ganadora del Golden Globe a Mejor Película en Lengua no Inglesa, ganadora del Premio Goya a Mejor Película Latinoamericana, Ganadora del Premio del Público Ciudad de Donosti en SSIFF. Ganadora del Premio Platino a Mejor Película, y "Descansar en Paz" (2024 – dirigida por Sebastián Borensztein), primera película original para Netflix.
(Fotos: Gentileza Netflix).
Primer vistazo de Lo dejamos acá en Netflix