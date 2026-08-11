Ni vinagre ni bicarbonato: la FORMA casera de eliminar la suciedad adherida en tu campana extractor

Existe un procedimiento casero que busca hacer exactamente lo contrario: ablandar primero la grasa y retirarla después.

Una de las opciones más sencillas consiste en utilizar agua caliente y detergente desengrasante para actuar progresivamente sobre la acumulación. En determinados casos también puede utilizarse bicarbonato, siempre que el material y las indicaciones del fabricante lo permitan.

La clave está en trabajar por etapas y evitar productos o herramientas excesivamente agresivos que puedan dañar el acabado de la campana.

Campana extractora grasienta: por qué acumula tanta suciedad

La campana extractora se encuentra directamente sobre una de las zonas de la casa donde más grasa se genera.

Cada vez que se cocina, el vapor transporta pequeñas partículas de aceite y grasa que pueden ascender junto con el aire caliente.

Parte de esas partículas es capturada por el sistema de extracción, mientras que otra puede depositarse sobre las superficies exteriores y los filtros.

Con el paso del tiempo, esa película grasa funciona como una especie de adhesivo para el polvo y otras partículas presentes en el ambiente.

Por eso una campana que inicialmente solamente tenía una fina capa aceitosa puede terminar cubierta de una suciedad espesa, amarillenta o marrón.

El problema suele ser especialmente visible alrededor de los filtros, las rejillas, los bordes y las zonas cercanas a los controles.

Cuanto más tiempo pasa sin realizarse una limpieza profunda, más difícil puede resultar retirar la acumulación.

Grasa pegada en la campana: por qué no conviene limpiarla en seco

Uno de los errores más frecuentes consiste en pasar un paño seco sobre una superficie completamente cubierta de grasa.

En lugar de eliminarla, el paño puede desplazar la suciedad y extender la película aceitosa por una superficie todavía mayor.

Además, cuando la grasa lleva mucho tiempo acumulada, puede estar parcialmente endurecida.

Intentar retirarla directamente requiere más presión y aumenta las posibilidades de dejar marcas o rayones.

Por eso, el primer objetivo debe ser ablandar la suciedad.

El agua caliente ayuda a trabajar sobre la grasa, mientras que el detergente desengrasante facilita su posterior eliminación.

No se trata de frotar más fuerte, sino de conseguir que la suciedad pierda adherencia antes de limpiarla.

El truco casero para limpiar una campana extractora grasienta

Una alternativa sencilla consiste en preparar agua caliente con detergente lavavajillas desengrasante.

El agua debe estar caliente, pero no necesariamente hirviendo.

La temperatura elevada ayuda a trabajar sobre la grasa acumulada, mientras que el detergente actúa sobre la película aceitosa.

Antes de aplicar la solución, es importante apagar la campana y, si corresponde, desconectarla de la corriente eléctrica.

También conviene retirar los filtros siguiendo las instrucciones del fabricante.

La limpieza puede dividirse en dos partes: superficie exterior y filtros.

Esto permite tratar cada sector de manera adecuada y evita que la suciedad de los filtros vuelva a depositarse sobre una superficie recién limpiada.

Cómo quitar la grasa adherida de la campana paso a paso

El procedimiento comienza preparando el área de trabajo.

Conviene retirar objetos de la cocina que puedan entrar en contacto accidentalmente con la solución de limpieza.

Después se puede preparar un recipiente con agua caliente y agregar detergente lavavajillas.

La cantidad debe ser suficiente para obtener una solución jabonosa, sin necesidad de utilizar una concentración excesiva.

El procedimiento general puede realizarse de la siguiente manera:

Apagar la campana extractora.

Desconectarla de la corriente cuando sea posible y seguro hacerlo.

Retirar los filtros siguiendo las indicaciones del fabricante.

Preparar agua caliente con detergente desengrasante.

Humedecer un paño o esponja compatible con la superficie.

Aplicar la solución sobre las zonas grasientas.

Dejar actuar durante unos minutos.

Retirar la grasa que comienza a desprenderse.

Repetir el procedimiento en las zonas más difíciles.

Enjuagar el paño y retirar los restos de detergente.

Secar completamente la superficie.

Nunca conviene empapar directamente los controles, botones, conexiones eléctricas o componentes internos de la campana.

La solución debe aplicarse de manera controlada sobre el paño o la esponja.

Cómo limpiar los filtros de la campana extractora

Los filtros son una de las piezas que más grasa pueden acumular.

En muchos modelos pueden retirarse para realizar una limpieza independiente.

Sin embargo, no todos los filtros son iguales.

Algunos son metálicos y lavables, mientras que otros son filtros de carbón u otros materiales que deben reemplazarse periódicamente.

Por eso, el primer paso siempre debe ser identificar qué tipo de filtro tiene la campana.

Si el fabricante indica que el filtro metálico puede lavarse, se puede colocar en un recipiente amplio con agua caliente y detergente desengrasante.

El objetivo es cubrirlo completamente para que la grasa acumulada comience a ablandarse.

Después de dejarlo actuar durante un tiempo razonable, se puede utilizar un cepillo suave para retirar los residuos.

No conviene utilizar elementos metálicos que puedan deformar la malla.

Una vez limpio, el filtro debe enjuagarse muy bien y dejarse secar completamente antes de volver a colocarlo.

Nunca hay que instalar un filtro todavía húmedo.

El método de remojo para los filtros con grasa acumulada

Cuando el filtro presenta una capa considerable de grasa, intentar limpiarlo directamente bajo el grifo puede resultar frustrante.

El remojo facilita considerablemente la tarea.

Para ello, se coloca el filtro en un recipiente con agua caliente y detergente desengrasante.

La pieza debe quedar completamente cubierta.

Durante el tiempo de reposo, el detergente actúa sobre la grasa y ayuda a disminuir su adherencia.

Después, se retira el filtro y se comprueba qué cantidad de suciedad se desprendió.

Si todavía queda una capa visible, se puede repetir el remojo.

Es preferible realizar dos tratamientos suaves antes que utilizar una herramienta abrasiva para arrancar la grasa.

El método también permite trabajar sobre zonas difíciles de alcanzar con una esponja.

Campana extractora: qué hacer con la grasa endurecida

La grasa antigua puede adquirir una textura pegajosa y, en algunas zonas, incluso parecer una costra.

En estos casos, el agua caliente y el detergente pueden necesitar más tiempo para actuar.

Una estrategia consiste en colocar un paño humedecido con la solución desengrasante directamente sobre la zona afectada.

Esto mantiene la humedad y el producto en contacto con la grasa durante algunos minutos.

Después se retira el paño y se limpia la superficie.

No conviene dejar una solución de limpieza durante horas sobre una superficie si el fabricante no lo recomienda.

Los productos pueden afectar determinados acabados si permanecen en contacto demasiado tiempo.

Por eso, es mejor trabajar en pequeñas áreas y comprobar progresivamente el resultado.

¿Se puede utilizar bicarbonato para la grasa de la campana?

El bicarbonato es uno de los productos caseros más utilizados para la limpieza, pero no siempre es la mejor opción para todas las superficies.

Su capacidad ligeramente abrasiva puede ser útil en determinados materiales, pero puede dejar marcas sobre acabados delicados o brillantes.

Por eso, si se decide utilizarlo, debe comprobarse previamente la compatibilidad con la superficie.

En una campana de acero inoxidable, por ejemplo, una limpieza excesivamente abrasiva puede afectar el acabado y dejar pequeñas marcas visibles.

El agua caliente y un detergente desengrasante adecuado suelen ser una primera alternativa más sencilla.

Cuando la grasa es muy persistente, es preferible aumentar el tiempo de actuación del producto antes que aumentar indiscriminadamente la fricción.

Cómo limpiar una campana de acero inoxidable sin dejar marcas

Las campanas de acero inoxidable requieren atención especial porque las marcas de limpieza pueden quedar fácilmente visibles.

No conviene utilizar estropajos metálicos ni elementos que rayen la superficie.

También es importante evitar movimientos circulares excesivamente agresivos.

Una vez retirada la grasa, se puede pasar un paño limpio y húmedo para eliminar los restos de detergente.

Después se seca con otro paño suave.

El secado es importante porque evita que queden marcas de agua sobre el acero.

Si el fabricante recomienda una dirección específica para la limpieza del acabado, conviene seguirla.

La finalidad no es solamente eliminar la grasa, sino conservar el aspecto original de la superficie.

Errores que pueden dañar una campana extractora

Cuando una superficie está muy sucia, es habitual intentar recurrir a métodos cada vez más fuertes.

Sin embargo, algunas prácticas pueden provocar daños.

Uno de los principales errores es utilizar esponjas metálicas o virulana sobre superficies que pueden rayarse.

Otro consiste en aplicar productos directamente sobre los componentes eléctricos.

También resulta poco recomendable utilizar sustancias químicas que no fueron diseñadas para ese tipo de superficie.

Nunca se deben mezclar productos de limpieza sin conocer su compatibilidad.

En particular, no conviene combinar diferentes desengrasantes, productos con cloro, ácidos u otras sustancias.

Más productos no significa necesariamente más limpieza.

Un procedimiento controlado suele ser mucho más seguro.

Cómo evitar que la campana vuelva a llenarse de grasa

La limpieza profunda puede devolverle a la campana un aspecto mucho mejor, pero el mantenimiento posterior es lo que permite prolongar ese resultado.

Uno de los hábitos más importantes es utilizar la campana durante la cocción, especialmente cuando se fríen alimentos o se generan grandes cantidades de vapor.

También es conveniente limpiar las superficies exteriores con cierta frecuencia.

No hace falta esperar a que la grasa sea visible.

Una pasada rápida con un paño adecuado puede evitar que la película se acumule durante semanas.

Entre las medidas que pueden ayudar se encuentran:

Encender la campana antes o al comenzar la cocción.

Mantenerla funcionando durante unos minutos después de cocinar.

Limpiar las superficies exteriores periódicamente.

Revisar los filtros de manera regular.

Lavar los filtros metálicos según las indicaciones del fabricante.

Reemplazar los filtros descartables cuando corresponda.

Evitar que la grasa se acumule durante meses.

Secar la superficie después de limpiarla.

Una limpieza frecuente requiere mucho menos esfuerzo que intentar remover una capa de grasa antigua.

Cada cuánto conviene limpiar una campana extractora

No existe una única frecuencia válida para todos los hogares.

Una persona que cocina diariamente con frituras tendrá necesidades diferentes a otra que utiliza la cocina ocasionalmente.

La intensidad de uso, el tipo de preparación y el sistema de extracción influyen directamente en la cantidad de grasa que puede acumularse.

Como regla general, conviene revisar periódicamente los filtros y observar la superficie exterior.

Si comienza a aparecer una película pegajosa, ese es un buen momento para limpiar, sin esperar a que la suciedad se transforme en una capa endurecida.

Los filtros requieren un mantenimiento específico y deben revisarse según las instrucciones del fabricante.

En algunos casos, los filtros de carbón no se lavan y deben ser reemplazados.

Qué hacer si la grasa vuelve rápidamente

Si la campana vuelve a cubrirse de grasa poco después de haber sido limpiada, conviene revisar el sistema de extracción.

Puede ocurrir que los filtros estén saturados, que necesiten reemplazo o que la campana no esté funcionando correctamente.

También puede influir la forma de cocinar.

Las frituras y preparaciones que generan mucho vapor graso producen una mayor cantidad de partículas suspendidas.

Si el problema persiste, consultar el manual del electrodoméstico o recurrir a un técnico puede ayudar a determinar si existe un problema de funcionamiento.

Una campana limpia pero con filtros saturados no podrá trabajar correctamente durante mucho tiempo.

Una limpieza que puede devolverle el aspecto a la campana

La campana extractora grasienta puede parecer difícil de recuperar cuando la superficie está cubierta de una capa pegajosa y los filtros presentan una acumulación importante.

Sin embargo, la clave para facilitar la limpieza está en no intentar retirar la grasa completamente en seco.

El agua caliente y el detergente desengrasante permiten ablandar progresivamente la suciedad, haciendo que después sea mucho más sencillo retirarla con un paño o una esponja adecuada.

Los filtros requieren un tratamiento específico y deben limpiarse únicamente si el fabricante indica que son lavables.

En el caso de los filtros metálicos, el remojo puede ser especialmente útil para reducir la cantidad de grasa adherida antes de utilizar un cepillo.

Pero también es importante saber cuándo detenerse.

Una campana no debe limpiarse a costa de rayar su superficie o dañar sus componentes eléctricos.

Por eso, las herramientas abrasivas, los productos excesivamente agresivos y las mezclas de sustancias químicas deberían quedar fuera del procedimiento.

La prevención también cumple un papel fundamental.

Encender la campana durante la cocción, mantenerla funcionando unos minutos después, revisar los filtros y limpiar periódicamente las superficies puede evitar que la grasa vuelva a convertirse en una capa difícil de retirar.

En definitiva, cuando la campana comienza a verse amarillenta, pegajosa o cubierta de suciedad, no hace falta esperar a que el problema empeore.

Un poco de agua caliente, un buen desengrasante y algunos minutos de actuación pueden hacer que una limpieza que parecía complicada resulte mucho más sencilla.